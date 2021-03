Dončić brez šale proti šaljivcu iz Denverja

Pred dobrim letom sta Dallas in Denver odigrala zadnjo tekmo v NBA, po njej je pandemija za mesece prekinila sezono. To je bila streznitev za Američane, da so priča eksploziji okužb, ki bodo za vedno spremenile družbo. Potem so košarkarsko sezono dokončali v strogo varovanem in izoliranem zabavišču v Orlandu, letošnja sezona pa poteka ob pandemijskem protokolu, ki nemudoma osami okužene in vse druge, ki so bili v stiku z njimi. Mnogi klubi, na čelu z Dallasom, so že občutili, kako težko je igrati, ko manjka velik del moštva. Sezona bo brez dvoma tako kot prejšnja na koncu označena z zvezdico izrednih razmer.

Mavericksi morajo v drugem delu odigrati dodatne tri tekme, ki so jim odpadle v prvem (dve zaradi vremena), kar pomeni 38 srečanj v 68 dneh. Zato so že pred nadaljevanjem sklenili, da bosta prva zvezdnika Luka Dončić in Kristaps Porzingis počivala na nekaterih tekmah, ko igrajo drug večer zapored (čaka jih še devet). Zamisel je, da bosta bolj sveža (in zdrava) dočakala končnico, toda to jih je v četrtek stalo zmage proti Oklahoma Cityju. V nagneteni zahodni konferenci pa je vsak poraz lahko razlika med uvrstitvijo vanjo (prvih šest) ali pa med dodatnimi in nepredvidljivimi kvalifikacijami (za dve mesti se bodo potegovala moštva od sedmega do desetega mesta).

Trenutno peti Denver je neposredni tekmec v tem boju z 22 zmagami in 15 porazi, zato osmi Dallas (19 zmag, 17 porazov) čaka trdo delo. Tekma bo poleg tega odločila, kdo ima prednost ob morebitnem enakem izkupičku ob koncu, Nuggetsi so dobili prvo srečanje doma, nato izgubili v gosteh. Mavericksom gre na roko, da so večer prej bili trd boj za tesno zmago nad Memphisom, sami bodo nekoliko težje dihali na 1600 metrih, kolikor je nadmorska višina Denverja.

Njihova prva naloga je ustaviti Jokića, kot so ga na drugi tekmi, kjer je dosegel "le" dvajset točk (njegovo povprečje je 27,1 točke na tekmo). Če bo Dončić znova navdahnjen proti svojemu prijatelju (na prvem srečanju je Denverju nasul 38 točk, na drugem 35), se dvoboj kandidatov za najboljšega igralca sezone lahko nagne v prid Dallasa. Odločili bodo soigralci, tisto moštvo, ki bo imelo bolj razpoloženo spremljevalno ekipo, bo na koncu s parketa odšlo boljše volje.