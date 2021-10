Dončić: Igrali smo obupno, a to je šele prva tekma

Prva zvezdnika obeh moštev sta začela zadržano in se ogrevala vso tekmo, ki sta jo končala s skoraj enako statistiko, a je daljši konec potegnil Trae Young (19 točk, 14 podaj, 2 skoka, ukradena žoga, 5 izgubljenih žog). Tako kot Luka Dončić (18 točk, 7 podaj, 11 skokov, 5 izgubljenih žog) je imel neznačilno nenatančen met, oba sta zadela le šestkrat na vsej tekmi (Dončić 35 odstotkov, Young slabih 38 odstotkov vseh metov). Toda kot je dejal slednji, košarka je soočenje moštev, ne posameznikov, in Atlanta ima izjemno prepričljivo zbirko mladih talentov.

"Res so dobro moštvo, lani niso kar tako prišli v finale vzhodne konference," je trener Dallasa Jason Kidd poudaril po srečanju. Podobno so za njim ponavljali tudi igralci iz Teksasa, "Igrali so odlično, borbeno, meti so jim leteli, nam ne," jih je pohvalil Dončić. "Treba jim je priznati, da so odigrali odlično tekmo, držali so se načrta igre, mi se ga nismo," je razkril Jalen Brunson (s 17 točkami drugi strelec Dallasa, dodal je 3 podaje in 3 skoke). "Igrali so dobro obrambo, mi pa nismo bili v pravem ritmu," je ocenil Kristaps Porzingis (11 točk, podaja, 5 skokov, 2 blokadi, 4 izgubljene žoge).

Latvijčeva forma je bila eno od ključnih vprašanj pred začetkom sezone, a ob bledi predstavi celotnega moštva jo je bilo težko ocenjevati. "Ni čas za pretirane odzive, vemo, česa smo zmožni. Imamo talent, imamo veščine, samo pravi ritem igre moramo najti. Ko ga bomo, bo vse precej bolje. Zaupati moramo svojemu delu, ohranjati rutino, ni treba dvomiti o sebi. Smo dobro moštvo, to se včasih zgodi," je miril po srečanju. Podobno je menil tudi Dončić: "Igrali smo obupno ... Grozno srečanje, nič nam ni šlo od rok. A to je naša prva tekma z novim trenerjem in mnogo novimi pomočniki, dvema novima igralcema. Ne bo nam hudega, pred nami je še 81 tekem in ni čas za zaskrbljenost."