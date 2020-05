Dončić in Dragić morda v Orlando

Optimizem vodstva košarkarske lige NBA, da bodo lahko dokončali prekinjeno sezono, nikoli ni povsem usahnil, kljub vsem ukrepom za sploščitev krivulje okuženih. Ob njihovem postopnem odpravljanju je prišla napoved, da bodo klube zbrali v Disneyjevem zabavišču v Orlandu na Floridi.

icon-expand Slovenska zvezdnika Luka Dončić (levo) in Goran Dragić bosta zadnje tekme sezone morda odigrala v Orlandu. FOTO: AP

Po poročanju časnika The Athletic je vodstvo NBA v resnih dogovorih s korporacijo Disney o uporabi njihovega floridskega zabavišča Walt Disney World Resort kot prizorišča za zaključek sezone 2019/2020. Po športnih krogih se že nekaj časa širijo ugibanja o prizoriščih morebitnega nadaljevanja tekmovanja, nekateri ameriški guvernerji so začeli sami ponujati svoje zvezne države športnim ligam. NBA so nekaj časa povezovali z Las Vegasom, dolgo je bil v igri tudi teksaški Houston, kjer domuje klub Rockets. Toda Athletic trdi, da je Orlando resno na poti, da postane edini gostitelj košarkarjev, če jim bo uspelo urediti vse podrobnosti o testiranju igralcev in njihovi namestitvi v hotele.

icon-expand Floridsko zabavišče Walt Disney World Resort naj bi gostilo morebiten zaključek košarkarske lige NBA. FOTO: AP

Izbira Disneyja se zdi verjetna tudi zaradi dozdajšnje povezave z ligo, saj je korporacija lastnik dveh njenih medijskih partnerjev, televizijskih mrež ABC in ESPN. Obe sta zaradi prekinitve tekmovanja imeli precejšen upad oglaševalskih prihodkov, kljub za okoli 15 odstotkov slabši gledanosti v tej sezoni (zdajšnje povprečje je bilo 885 tisoč gledalcev na tekmo, leto prej milijon in dve leti prej 1,2 milijona gledalcev na tekmo). Poleg tega ima izvršni predsednik podjetja Bob Iger dobre odnose s komisarjem lige NBA Adamom Silverjem in igralcem Oklahome Cityja Chrisom Paulom, ki vodi združenje igralcev NBA.

icon-expand Prvi mož korporacije Disney Bob Iger je močno povezan s svetom košarke.

Iger je na srečanju lastnikov klubov sredi aprila poudaril, da pri razmišljanju o nadaljevanju sezone ne gre za iskanje datuma, pač pa spremljanje podatkov. Zdaj ko vseh petdeset zveznih držav na različne načine uvaja omilitev ukrepov za boj proti pandemiji, podatki dajejo realno možnost za igro. Florida je deveta najbolj prizadeta zvezna država in enajsta po številu smrti. Toda okrožje Orange, kjer leži Orlando, je eno najvarnejših na Floridi. Poleg tega je Disneyjevo zabavišče zasebno območje in ima vse potrebne objekte, hotele ter možnosti za zapolnitev prostega časa. Zvezna država je delno odpravila ukrepe že 4. maja, guverner Ron DeSantis pa vztrajno vabi športne lige, naj pri njih nadaljujejo tekmovanja.

Nadaljevanje za denarnice Glavno gonilo za končanje sezone je zaslužek, saj so klubi praktično ostali brez dohodkov, samo izgubljeni prihodki od prenosov prek nacionalnih televizijskih mrež naj bi znašali približno 900 milijonov dolarjev. Prav tako so ogroženi prihodki od lokalnih športnih televizijskih mrež, saj morajo po pogodbi odigrati najmanj 70 tekem, da so upravičeni do izplačila (Dallasova tekma z Nuggetsi, zadnja odigrana v teh sezoni, je bila njihova 67.). Toda hkrati se vsi zavedajo, da ima kljub pekoči luknji v denarnici glavno besedo virus, ne dolar. "Nihče si ne želi vreč za trupla," je eden od agentov nazorno opisal največjo skrb v ligi. Komisar Silver je upravnemu odboru NBA pred dobrim tednom dejal, da bo odločitev o usodi sezone znana v dveh do štirih tednih. Po zdaj znanih informacijah naj bi razpravljali o začetku vadbe sredi junija, igrati pa bi začeli sredi julija. Silver je na začetku meseca v skupinskem klicu z igralci dejal, da liga skuša zagotoviti dnevno testiranje igralcev, pri čemer okužba posameznega igralca ne bi pomenila prekinitev tekmovanja, pač pa bi v karanteno umaknili samo igralca z virusom. Če oziroma ko bi poznejše testi bili negativni, bi se lahko vrnil na igrišče.

icon-expand Komisar NBA Adam Silver je odločitev o nadaljevanju napovedal do konca meseca ali za začetek junija.