Dončić in druščina se morajo paziti ranjenih volkov

Dallas in Minnesota se gibljeta v nasprotnih smereh, prvi so v zadnjih desetih srečanjih doživeli tri poraze, drugi le trikrat zmagali, po statistiki pa so najslabše moštvo celotne lige. Toda v zadnjih desetih dneh niso samo osupnili Sunse, ko sta jim novinec Anthony Edwards in odlični center Karl-Anthony Towns nasula 42 in 41 točk, presenetili so tudi Portland, takrat še brez CJ McColluma. Timberwolvesi igrajo vse bolje, čeprav so še vedno brez Malika Beasleyja, ki je kaznovan s prepovedjo igranja zaradi kršenja zakonov, in D’Angela Russella, ki se vrača po operaciji kolena. Naloga Mavericksov ni zapletena, morajo preprečiti Edwardsu, da se razigra in čim bolj omejiti škodo, ki jo bo pod obročem povzročal Towns. Prvi ima pogosto težave z učinkovitostjo metov, kar včasih prekrije s svojo močjo in spretnostjo pri prodorih do koša. Towns je eden najboljših centrov v ligi, posebej v napadu, ob Dallasovih občasnih težavah pri branjenju prostora pod obročem pa bo moral biti deležen posebne pozornosti.

Gostom ne bo odveč, da se je v moštvo po petih tekmah odsotnosti zaradi družinskih razlogov vrnil robustni James Johnson. Njegovi prihodi s klopi so že večkrat poživili igro Dallasa, poleg tega je dober obrambni igralec. "Pozornost smo preusmerili na obrambni načrt tekem, na delo v napadu in na brezpogojno pomoč drug drugemu na igrišču, ne ukvarjamo se več s sodniki. To je del rasti za mlado moštvo, morajo tudi skozi to," je dejal trener Rick Carlisle. V obrambi jim bo morda pomagala tudi poškodba levega zapestja, ki že vso sezono pesti Townsa, v ponedeljek pa je dobil še dodaten udarec. "Lahko rečem, da je vsaj precej neudobno. To ni izgovor za zgrešena polaganja in mete na koš, ki bi jih moral zadeti. Če se ne bi počutil zmožnega igrati, potem ne bi igral," je Towns zavrnil izgovore na boleče zapestje.

Nanj bo pazil tudi Maxi Kleber, Nemec je eden najbolj vsestranskih obrambnih igralcev Dallasa, ki pokriva velike tekmece, po potrebi pa preskoči na precej nižje strelce, ki grozijo izven rakete. Poleg tega postaja vse bolj zanesljiv strelec izza črte za tri točke, potem ko se je okrepil po ne tako nedolžni okužbi s koronavirusom. Na drugi strani je jasno, kdo bo nosil glavno breme napada, Luka Dončić je zadnje tekme neumorni motor za zadevanje, Portlandu je nasul kar osem trojk (v devetih metih). Na prvem srečanju moštev v začetku februarja je imel sicer nekaj težav, sedaj se zdi neustavljiv, nasprotne obrambe skušajo samo upočasniti njegovo igro in upajo, da Mavericksi ne bodo presegli 120 točk.