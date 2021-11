Dončić in Porzingis sta utišala Los Angeles

Mavericksi so v prvem polčasu trinajstkrat zgrešili izza črte za tri točke, šele Dončićev korak nazaj (26 točk, 9 podaj, 9 skokov, ukradena žoga, 2 blokadi) slabih 39 sekund pred koncem prve polovice igre je žogo spravil skozi obroč. Clippersi so jim na krilih zelo razpoloženega Reggieja Jacksona (31 točk, 2 podaji, 10 skokov, 3 ukradene žoge) uhajali že za enajst točk, a so gostje iz Dallasa vedno v pravem trenutku strnili vrste v obrambi in dosegli koš v napadu, da jim domače moštvo ni pobegnilo. Zmedla jih ni niti poškodba Jalena Brunsona (4 točke, 2 podaji, skok, 2 ukradeni žogi v dobrih 11 minutah), ki je odšepal v garderobo in se ni več vrnil na igrišče. " Obramba je bila dobra vso tekmo. V prvem polčasu nas je ohranjala blizu njih, saj nismo zadevali. Verjeli smo, da nam bo v drugem šlo bolje, " je trener Jason Kidd dejal po srečanju.

Pričakovanja so se uresničila že v tretji četrtini, ko se je Dončić razvnel s tremi trojkami in skupaj šestimi koši iz igre. Pred tekmo ni bilo jasno, ali bo Slovenčevo levo koleno sploh preneslo tekmovalni ritem, saj se mu je po udarcu na ponedeljkovem treningu spet razbolelo. "Naredili smo vse, kar smo lahko, zdravstvena ekipa je opravila izvrstno delo. Po popoldanskem spancu sem se počutil zelo dobro," je opisal priprave na srečanje. Kljub temu se je na videz kratkotrajna odsotnost z igrišča takoj poznala. "Oh, bil sem utrujen. Vrnitev je vedno težka. A smo morali zmagati, samo to je pomembno," je dejal in priznal, da imajo srečanja s Clippersi poseben naboj, zato si je še posebej želel zaigrati. Poleg tega pa sedenje ob strani načenja njegovo prisebnost. "Težko je sedeti na klopi le kot gledalec, vedno sem precej bolj nemiren kot takrat, ko igram," je dejal pred tekmo.

Njegovo vrnitev je pozdravil tudi Porzingis (30 točk, podaja, 7 skokov, ukradena žoga, blokada). "Luka naredi tekmo veliko lažjo za vse, odpira nam prostor. Vedno najde pravo rešitev." Samorog je vse srečanje vztrajno nizal koše, zadel je tudi vseh deset prostih metov in ob odličnem večeru Doriana Finneyja-Smitha (17 točk, podaja, 3 skoki, 3 ukradene žoge, blokada) je bilo dovolj za zmago. To so imeli v rokah že poldrugo minuto pred koncem, ko so vodili za osem točk, a so Clippersi s serijo treh trojk to izničili, Paul George (26 točk, 6 podaj, 9 skokov, blokada) je met za izenačenje izpustil iz rok v zadnji desetinki rednega dela tekme.