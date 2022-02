Siamska dvojčka košarke Dončić in Young znova merita moči

Dončić in Trae Young sta siamska dvojčka svoje generacije, potem ko sta ju moštvi izmenjali na naboru 2018, sta njuni karieri pod drobnogledom nenehnih primerjav. Oba sta se se razvila v zvezdnika, okoli katerih je zgrajena igra njunih moštev, oba sta bila nagrajena z najvišjim možnim zneskom za podaljšanje pogodbe. Young je z lansko uvrstitvijo v finale vzhodne konference dosegel precej višjo stopničko na poti proti naslovu prvaka, letos so ga navijači, igralci in novinarji uvrstili v med izbrance, ki bodo zaigrali v začetni peterki na tekmi zvezdnikov. Slovenca sta slabši začetek sezone in odsotnost zaradi poškodb in covida potisnila med rezerviste. Atlanta stavi na drugi najboljši napad v ligi, ki ga poganja Youngovo povprečje 27,9 točke, 9,3 podaje in 4 skokov na tekmo. Dončić dosega 26,2 točke, 9,1 podajo in 8,9 skoka. In po novem tudi zabija, o čemer lahko 185 centimetrov visoki Young samo sanja. Po petih medsebojnih tekmah vodi Slovenec s tremi zmagami, in čeprav nekoliko umetno ustvarjeno tekmovalnost med njima na igrišču jemljeta resno, se hkrati ob njem zabavata.

Atlanta je v drugi polovici januarja začela zmagovati, v četrtek so ustavili tudi razžarjeni Phoenix, niz osmih zmag je načel le Toronto, Kanadčani so jim vzeli mero v ponedeljek in v petek. Dallas je po mlačni igri proti Orlandu in Oklahoma Cityju v petek pokazal vrhunsko košarko, še toliko bolj, ker so kljub razredčenim vrstam pod košem upočasnili Joela Embiida, te dni verjetno najbolj razpoloženega igralca v NBA. Tudi nocoj so brez Kristapsa Porzingisa, ki ima težave z desnim kolenom, pred srečanjem je bil znova vprašljiv nastop Maxija Kleberja. Kar jih ni oviralo proti Filadelfiji, conska obramba je povsem otopila napad Sixersov, trener Jason Kidd pa je zadnja dva dni preživel med tuhtanjem, kako presenetiti Younga. Kot nekdaj eden najboljših obrambnih igralcev na položaju branilca lahko izvleče asa iz rokava izkušenj. Na drugi strani bo Atlanta najbrž poskušala s klasičnimi prijemi proti Dončiću, podvajanje obrambe proti njemu in menjavanje igralcev, ki pazijo nanj, da ga čim bolj utrudijo. Večino dela pa bo opravljal Deandre Hunter, eden najboljših obrambnih igralcev pri Hawksih.