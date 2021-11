Dončić je podoživljal "najboljši trenutek na svetu"

"Drek.... oh, drek, tega ne smem... oh,, oh..." je Dončić po koncu srečanja, ko je adrenalin še razbijal po telesu, pred televizijskim mikrofonom stežka krotil navdušenje. Slabo minuto pred tem, ko je na semaforju ostalo še 11 sekund, je s sredine igrišča žogo popeljal na levo stran, se dvignil v skok čez soigralca iz minule sezone Josha Richardsona in jo v visokem loku poslal proti obroču. 0,3 sekunde pred koncem je švisnila skozenj, dvorana pa je eksplodirala v navdušenje ob zmagi, ob užitku, ki ga prinašajo takšni trenutki. "Za košarkarja so to najboljši trenutki, kar jih lahko izkusiš. Seveda so trenutki, ki so bolj pomembni, toda zadeti met, ki prinese zmago, to je najboljši občutek na svetu," je dejal, potem ko je s sebe spral pot in lepko sodavico, s katero so ga zalili soigralci. V Dallasu so lahko veseli ne samo zmage, pač pa nenadoma precej boljše, tudi na oko lepše igre. K temu je precej pripomogla uspešna vrnitev Kristapsa Porzingisa (21 točk, 2 podaji, 7 skokov, 2 ukradeni žogi, blokada). "Že od jutra sem vedel,, da sem pripravljen za tekmo, da je čas za rokenrol. Ko je moje telo zdravo, lahko igram, igram na visoki ravni," je bil zadovoljen ob koncu.