Dončić lahko po dolgem premoru zaigra proti Thundersom

Dončić je nazadnje igral 10. decembra, ko si je proti Indiani ponovno zvil že tako načeti levi gleženj. Nato ga je zajel val okužb v garderobi, žrtvi sta bili tudi Klebert in Hardaway, oba sta izpustila zadnjih šest tekem. Ni še gotovo, ali bo trojica nocoj že stopila na igrišče, a se Thundersi zdijo primeren tekmec za morebitno brušenje rje. Čeprav je treba takoj dodati, da v NBA ni zares slabih moštev. Seznam odsotnih Mavericksov je še vedno dolg, na njem je pet igralcev, vprašljiv je tudi nastop Franka Ntilikine, ki ima težave z levim stegnom, dvomljiv Kristapsa Porzingisa, trenerji bi krhkemu Latvijcu radi namenili nekaj počitka. Tega ni za Jalena Brunsona, mladi branilec je glavni razlog, da so Mavericksi zdravstveno obupen december preživeli s petimi zmagami in petimi porazi. Na zadnjih desetih tekmah je dosegal povprečje 21 točk in 7,4 podaje ter moštvo reševal pred polomom. Če so v Dallasu na začetku sezone iskali drugega organizatorja igre ob Dončiću, sedaj razmišljajo, kako ob milijonskih pogodbah za Slovenca in Latvijca napraskati denar še za odličnega Brunsona, ki bo poleti prosti igralec.

"Moja miselnost se ni spremenila. Morda je drugačna moja vloga, minute, ki mi jih namenjajo na tekmah, toda razmišljam enako – pojdi na igrišče, bodi odločen, samozavesten, igraj. Res, nič ni drugačno," je zagotovil novi zvezdnik moštva. Proti Oklahomi jih ne čaka lahko delo, Thundersi so v petek odpravili Knickse in njihov met za tri točke omejili na le 19,5 odstotka, sami pa so zadeli kar 41,9 odstotka metov od daleč. Lep dosežek za moštvo, ki je drugače povsem na dnu lige po deležu zadetih trojk. Kljub temu jih izredno radi mečejo, zato morajo Mavericksi paziti, da se ne razigrajo. Tudi brez Gilgeousa-Alexandra imajo nevarne igralce, denimo Lu Dort in Kenrich Williams nista nadpovprečno natančna, a se jima dogajajo večeri, ko tekmece bombardirata izza črte za tri točke. V Dallasu hkrati upajo, da je prisilni počitek pomagal njihovim strelcem. Reggie Bullock je v petek po vrnitvi na igrišče dosegel 16 točk, morda se bo tudi Hardaway otresel svojih težav pri zadevanju.

Slab mesec brez košarke je bil tudi za Dončića priložnost, da napolni baterije. Trinajst izpuščenih tekem (od 34-ih) in tokrat še posebej bled začetek sezone pomenita, da po dveh letih ne bo v prvi peterki na februarski tekmi največjih zvezdnikov. Še posebej ob gneči v zahodni konferenci, kjer so ga na položaju branilca zasenčili vsaj Steph Curry, Devin Booker, Donovan Mitchell in Damian Lillard. Njegova izjemna priljubljenost med navijači v ZDA in po vsem svetu je zagotovilo, da mu bodo njihovi glasovi vseeno prinesli odhod v Cleveland, prav tako si NBA ne more privoščiti konec tedna brez svojega čudežnega dečka. 22-letnik bo zagotovo dejal, da ga sedenje na klopi ne moti in da so si drugi zaslužili igranje v prvi peterki. A bo to morda spodbudilo njegov tekmovalni duh, da majav vstop v sezono pusti daleč za sabo.