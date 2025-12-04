Svetli način
Domača scena

Dončić odpotoval v Slovenijo?

Los Angeles, 04. 12. 2025 06.19 | Posodobljeno pred 12 minutami

Luka Dončić bo v noči na petek izpustil tekmo v Torontu, kjer Los Angeles Lakers čaka gostovanje pri Toronto Raptors. Iz njegove ekipe so sporočili, da bo Dončić manjkal zaradi osebnih razlogov, kar je sprožilo namigovanja, da je odpotoval v Slovenijo. Njegova zaročenka Anamaria naj bi namreč v teh dneh rodila njunega drugega otroka.

Los Angeles Lakers bodo v noči na petek po slovenskem času proti Toronto Raptors igrali brez Luke Dončića, saj bo ta odsoten zaradi osebnih razlogov, je sporočila njegova ekipa. Nekateri ameriški mediji ob tem napovedujejo, da bo Dončić manjkal tudi na sobotni tekmi proti Boston Celtics.

Po uradni potrditvi, da bo odsoten s tekme, so se na družbenih omrežjih pojavila namigovanja, da je Dončić odpotoval v domovino, da bi bil prisoten ob rojstvu svojega drugega otroka, ki ga pričakuje s svojo zaročenko Anamario Goltes.

Ta je že sredi novembra objavila fotografijo skrbno pripravljene torbe za porodnišnico. "Torba spakirana in pripravljena," je zapisala nosečnica.

Pred dnevi pa je družina Dončić praznovala tudi rojstni dan najmlajše članice. Hčerka Gabriela je namreč dopolnila dve leti.

Družina Luke Dončića.
Družina Luke Dončića. FOTO: Anamaria Goltes

S čustvenimi objavami sta se ji poklonila ponosna starša, ki sta svojim sledilcem ponudila tudi majhen vpogled v njihovo, sicer skrbno varovano zasebno življenje. Slavljenka je bila na rojstni dan obdana z najbližjimi, torto in rožnatimi baloni.

"Vse najboljše ob rojstnem dnevu, moja mala princeska! V moje življenje prinašaš največ veselja! Rad te imam, zelo te pogrešam in komaj čakam, da te kmalu vidim," je v objavi na Instagramu zapisal slovenski košarkarski as, zraven pa priložil kolaž prikupnih fotografij.

