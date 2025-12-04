Dončić odpotoval v Slovenijo?

Los Angeles Lakers bodo v noči na petek po slovenskem času proti Toronto Raptors igrali brez Luke Dončića, saj bo ta odsoten zaradi osebnih razlogov, je sporočila njegova ekipa. Nekateri ameriški mediji ob tem napovedujejo, da bo Dončić manjkal tudi na sobotni tekmi proti Boston Celtics.

Po uradni potrditvi, da bo odsoten s tekme, so se na družbenih omrežjih pojavila namigovanja, da je Dončić odpotoval v domovino, da bi bil prisoten ob rojstvu svojega drugega otroka, ki ga pričakuje s svojo zaročenko Anamario Goltes.

Ta je že sredi novembra objavila fotografijo skrbno pripravljene torbe za porodnišnico. "Torba spakirana in pripravljena," je zapisala nosečnica.