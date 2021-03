Dončić potrebuje pomoč proti dvojcu Lillard – McCollum

Tekmovanje med Dallasom in Portlandom je v dobi Luke Dončića postalo tesen boj, v katerem z Damianom Lillardom polnita koš. Le da se jima je v petek pridružil tudi CJ McCollum. Pravi trenutek za Blazerse se je otresel rje po dveh mesecih bolniškega premora in s sedmimi trojkami ter 32 točkami pomagal potopiti goste. Prvi dve srečanji po vrnitvi je še iskal formo z začetka sezone, ko je v povprečju dosegal 26,7 točke na tekmo, sedaj je znova na stari poti. "Nekaj časa traja, da najdeš svoj ritem, še posebej v tovrstni sezoni. Potreboval sem samo potrpežljivost," je bil zadovoljen po petkovi tekmi. Trener domačih Terry Stotts je dodal, da je imel McCollum omejene igralne minute, "drugače kdo ve, kaj bi še lahko dosegel." In napovedal, da na nocojšnji tekmi teh omejitev ne bo več.

Kar le poudarja nujo, da prva peterka bolj pomaga Dončiću v napadu. Največji dolžnik je Kristaps Porzingis, njegovih enajst točk z enajstih metov (zadel je le tri) je precej pičel izkupiček, podobno skromen je bil že eno srečanje prej. V oči niso bodli zgrešeni meti, pač pa bolj dejstvo, kdaj se je odločil zanje, pot navzdol je ubrala tudi njegova igra v obrambi, kjer je prepočasi prevzemal igralce, tekmece pa premalo odločno izrival izpod koša, zaradi česar so lažje prihajali do skokov v napadu. Prav ustvarjanje priložnosti je bilo ključ za zmago Blazersov, saj so Mavericksi v petkovem strelskem večeru zadeli dobrih 54 odstotkov vseh svojih metov. Toda Portland je na koš vrgel 93-krat, Dallas le 82-krat. To pa pomeni več skokov in manj izgubljenih žog. K prvemu bo nekoliko pomagala vrnitev Finneyja-Smitha, na žogo mora najbolj paziti Dončić, posebej v ključnih minutah ob koncu tekme.