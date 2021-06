Dončić pristal v Sloveniji

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je po naporni sezoni v severnoameriški ligi NBA pristal na letališču Jožeta Pučnika. Dallas je redni del sezone z 42 zmagami in 30 porazi končal na petem mestu lestvice zahodne konference. Kljub izvrstnim predstavam 22-letnega Ljubljančana pa so Teksašani po sedmih napornih tekmah že v prvem krogu končnice izpadli proti Los Angeles Clippersom in s tem zaključili sezono. V ključni sedmi tekmi končnice je Luka dosegel kar 46 točk in dal 14 asistenc, s čimer je sodeloval pri kar 77 od 111 točk in se ponovno vpisal v košarkarsko zgodovino. Statistično gledano je to namreč druga najboljša predstava posameznega košarkarja v sedmi tekmi končnice v zgodovini lige NBA. Po tekmi je razočarani trener Dallasa, Rick Carlisle, o Luki dejal: "Še preden se je končnica začela, smo vedeli, da Luka spada med najboljših pet igralcev košarke na svetu, in v tekmah proti Clippersom je to tudi dokazal. Sedaj moramo ekipo še naprej graditi okoli njega. Prihajajoča predsezona bo zelo pomembna v vseh pogledih."

Dončić naj bi po koncu te sezone, ki je njegova tretja v dresu Dallasa, podpisal najvišjo možno pogodbo za novinca, ki mu bo prinesla okoli 200 milijonov dolarjev oziroma 165 milijonov evrov v naslednjih petih letih (2022–2027), poroča teksaški lokalni medij The Dallas Morning News.

Skupaj z Luko sta v Slovenijo prispela tudi dekle Anamaria Goltes in soigralec ter dober prijatelj Boban Marjanović.