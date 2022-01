Dončićev izvrsten drugi polčas je končal serijo zmag Grizzliesov

Luka Dončić je srečanje v Memphisu začel z zapravljanjem žog, nato pa se v drugem polčasu razcvetel in Dallas z novim trojnim dvojčkom popeljal do zmage (112:85). Gostje iz Teksasa so povsem ustavili napad nekoliko utrujenih domačinov, ki so ostali brez dvanajste zaporedne zmage. Ljubljančan se je po dobrih 31 minutah ustavil pri 27 točkah, dvanajstih skokih in desetih podajah.

icon-expand Luka Dončić (z žogo) je tokrat zasenčil Jaja Moranta (desno). FOTO: AP

Lepa podaja za hrbtom je Dončiću prinesla že štirideseti trojni dvojček (27 točk, deset podaj, enajst skokov) in bila pika na i njegove odlične predstave. Slovenec srečanja ni začel obetavno – v prvem polčasu je petkrat izgubil žogo in dosegel le štiri koše iz igre, Mavericksi pa so zaostajali za Grizzliesi. Drugi polčas je prinesel popoln zasuk. Dončić se je odrekel metu za tri točke (na celotni tekmi je zgrešil vseh šest poskusov izza črte), zato pa začel zadevati iz bližine in obrambo Memphisa spravljati v obup. Ostrino je izgubil tudi domači napad, ki ga je otopila izvrstna igra gostov pod svojim obročem. Po navadi izvrstnega Jaja Moranta (19 točk, osem podaj, pet skokov, dve ukradeni žogi) so prisili, da je kar osemkrat zapravil žogo. "Prvi polčas je bil nekoliko nemaren, a smo v drugem opravili svoje delo, predvsem v obrambi. Vedno ponavljam, da je ta ključna, izvrstnim igralcem smo dopustili le 35 točk," je bil Slovenec zadovoljen ob koncu tekme.

Dallas je v sredo prekinil svoj zmagoviti niz, a se je vrnil na najboljši možni način, z več kot prepričljivo zmago proti zadnje tedne najbolj razgretemu moštvu lige. Že v nedeljo so ustavili tudi serijo devetih zaporednih zmag Chicaga. Bleda igra v New Yorku je hitro oživila stare kritike na račun moštva (in Dončića), toda po predstavi v Memphisu bodo očitki znova potisnjeni na hladno (do naslednje priložnosti), zlasti ker se je Slovenec tako uspešno odzval na težaven začetek in v drugem polčasu prilagodil igro. Mavericksom je pomagalo, da so imeli domačini po četrtkovi zmagi proti Minnesoti nekoliko težke noge, kar se je poznalo tudi pri skokih za žogo. Teksašani so s 63 skoki povsem zasenčili sicer najbolj poskočno moštvo v ligi (Memphis jih je nocoj zmogel le 45). "Naše skakanje je bilo sijajno, skupaj z obrambo pa ključno za zmago," je poudaril pomočnik trenerja, Sean Sweeney, ki moštvo vodi, ker je trener Jason Kidd v karanteni. Ustavili so tudi Moranta: "Vemo, kako dober in nadarjen igralec je, skušali smo ga prisiliti, da bi garal za vsak met in vrgel le takrat, ko smo to hoteli," je Sweeney opisal prizadevanja igralcev.

icon-link Luka Dončić vs Memphis Grizzlies FOTO: Sofascore.com