Dončić se vrača v ekipo za teksaški derbi

Srečanje v Houstonu bo prva tekma Stephena Sillasa, prejšnji dve sezoni pomočnika trenerja Dallasa Ricka Carlisla, z nekdanjim moštvom, ki ga pozna do obisti. »Vesel sem, da jih bom videl. Ne nujno vesel, da bom igral proti njim, saj so zelo dobra ekipa, toda kos smo izzivu,« je napovedal. Njegova prva trenerska služba se ni mogla začeti težje, Russel Westbrook je pobegnil v Washington, prvi zvezdnik Harden je zahteval, da ga moštvo pošlje drugam, a za zdaj še niso našli voljnega snubca zanj. Poleg tega je moštvo ošvrknila pandemija, a so sedaj znova na voljo vsi igralci, ki so moralo skozi predpisano osamo zaradi stika z okuženimi s koranavirusom. Če vse to ni bilo zadosti, je moral Sillas v kratkem času zliti moštvo z novimi igralci in hkrati uvesti nov sistem igranja. Začetni vihar se je za zdaj nekoliko umiril, pomagal je prihod Johna Walla iz Washingtona in njegova dobra igra. Največ težav imajo z obrambo, saj so v prehodu med sistemom prejšnjega trenerja Mika D'Antonija in Sillasovim načrtom igre. »Skušamo doseči točko, ko bo vseh pet (članov prve peterke) brez težav igralo začrtano obrambo, to pa zahteva nekaj časa,« napoveduje Sillas.

Tudi v Dallasu še vedno brusijo novo podobo moštva, tako kot druge ekipe tudi njih bremeni začetna neuigranost. V nedeljo so proti Chicagu igrali brez Dončića, a kljub odlični predstavi Jalena Brunsona ostali praznih rok. Še vedno so brez Kristapsa Porzingisa, kar se najbolj pozna v obrambi, kljub temu, da so jo okrepili z Joshom Richardsonom. Ta se tokrat sooča ne samo Hardnom kot strojem za koše, ustaviti mora tudi Walla, sezono je na njuni ravni začel tudi center Rocketsov Christian Wood, Maverickse pa bo ogrožal na njihovem najbolj ranljivem mestu. Carlisle vztraja z Dwightom Powelom, ki pa po lanski operaciji desne ahilove tetive še ni na ravni, kot je bil pred poškodbo. V Dallasu lahko upajo, da bo Brunson ponovil predstavo iz Chicaga in bodo imeli protiorožje za Erica Gordona, četrtega najboljšega strelca, ki ponavadi prihaja s klopi. Prebliske dobre igre kaže James Johnson, ne samo kot čvrsti obrambni igralec, s katerim ni dobro zobati češenj, ampak kot organizator igre in pomoč s klopi v trenutkih, ko moštvo potrebuje dodaten vir energije.