Dončić sezono začenja proti siamskemu dvojčku iz nabora

Pretres v Teksasu je segel predvsem v poslovni vrh kluba, odšla sta dolgoletni predsednik Donnie Nelson in trener Rick Carlisle. Namesto slednjega je novo priložnost dobil nekdanji zvezdnik Jason Kid, ki se v prejšnjih poskusih pri vodenju moštev še ni proslavil. Najtežji oreh, ki ga mora stresti, je igra Kristapsa Porzingisa. Latvijski center je v NBA prišel kot čudo moderne košarke, spreten center, ki lahko igra pod košem in zadeva od daleč. A v Dallasu ni nadaljeval svojega bleščečega vzpona iz New Yorka, njegovo igro so zavirale tudi nenehne poškodbe, predvsem kolen. Tako je v minuli sezoni na koncu postal le vaba za nasprotne branilce, strelec Tim Hardaway mlajši pa se je zdel skoraj boljši izplen newyorškega nakupa. Tokrat Latvijec prvič v Teksasu sezono začenja zdrav, moštvo se je vrnilo h konceptu dobrih branilcev, ki znajo zadevati in pripeljalo Reggiea Bullocka in Sterlinga Browna. Dončić je dobil srbskega trenerja Igorja Kokoškova, ki Kiddu kot pomočnik pomaga pri oblikovanju napada. Manjka le še Goran Dragić, še en ključen član zlatega slovenskega moštva iz 2017, a se napovedovana selitev iz Toronta ni uresničila.

"Pripravljeni smo na dodaten korak. Uvrstili smo se v končnico, sedaj skušamo doseči nekaj večjega ... osvojiti prvenstvo. Mislim, da imamo dobro zasedbo, dober napad, dobro vodenje s klopi. Moramo se le osredotočiti na obrambo, kot vedno, in zdi se mi, da bomo dobro moštvo," je veteran Dorian Finney-Smith napovedal po sredinem treningu, preden so Mavericksi odpotovali v Atlanto. Ta je po sedaj znamenitem naboru okoli Younga zgradila odlično mlado moštvo, ki je prišlo vse do finala vzhodne konference, letos ga uvrščajo okoli tretjega mesta na vzhodu za prvake iz Milwaukeeja in zvezdniško, a težavno moštvo iz Brooklyna. Srečanje med Dončićem in Youngom ima tako vedno poseben naboj, čeprav ga je Slovenec skušal odpraviti z besedami "igrati moramo z vsemi". A ni pozabil pohvaliti Younga, s katerim sta spletla prijateljski odnos. "Lani so imeli izjemno sezono, Trae je igral izjemno. Zato bomo morali igrati zelo dobro, če jih želimo premagati."

Štiri zmage in najbolj učinkovita obramba v pripravah ne šteje veliko, če tega ne bodo ponovili tudi med sezono. Dončić je optimist: "Mislim, da igramo dobro, žoga kroži. Še posebej v obrambi smo precej boljši, to je po moje ključno za nas." Zelo pomemben je tudi odnos med njim in Porzingisom, mladi Slovenec pravi, da je dober in so bila poročila o sencah med njima bolj optika medijev kot resnično stanje. Tudi Kidd je dejal, da "po kratkem času, odkar sem z njima, ne bi dejal, da imata kakršne koli težave, saj vedno klepetata drug z drugim." Oba imata isti cilj, ki ga Dončić ponovi vsako leto – osvojitev prvenstva. Zato je tudi tokrat znova le odmahnil ob vprašanjih, kaj meni o tem, da je pri napovedih, kdo bo najboljši igralec sezone (MVP) prvi pred slovitimi imeni z naslovi prvakov. "Še vedno nisem osvojil ničesar. Zato je pred mano še dolga pot."