Dončić sezono začenja z enim samim ciljem, naslovom prvaka

Medijski dan ameriške košarkarske lige NBA je tradicionalna napoved začetka nove sezone. Mavericksi iz Dallasa se skrajšanih priprav lotevajo precej spremenjeni, moštvo je večje in močnejše, silovit napad skušajo okrepiti s trdo obrambo in slovenskega superzvezdnika obdati s čvrstimi telesi. Luka Dončić pa stežka čaka, da "po dolgem času" začno spet igrati.

icon-expand Luka Dončić je poleti v končnici pokazal, kako vrhunski igralec je, v tretjo sezono po napovedih prihaja še z izpiljeno formo. FOTO: AP

Seveda je osrednje vprašanje, kaj bo prineslo tretje leto Dončića v ligi NBA. "Luka ima 21 let, vsak dan je boljši in boljši. Njegova igra bo vsako leto bolj izpiljena, na vseh področjih. Je poseben igralec, posebna oseba, tudi poseben vodja naše ekipe. Ne vem natančno, kaj bo prinesla sezona, vem pa, da bomo priča nadaljevanju njegovega razvoja in njegove igralske rasti," je dejal trener Rick Carlisle. Tudi Slovenec je dejal, da želi vsako leto zaigrati še bolje. "Kot vedno pravim, se moraš osredotočiti na vse elemente svoje igre. Dokler nisi pri nečem najboljši, moraš še naprej vaditi. Tako moram izboljšati vse, še posebej pa mete na koš," je pojasnil, na kaj se osredotoča pri pripravah. "Vedno ponavljam, da hočem naslov prvakov, to je bil cilj prejšnje sezone, to je cilj, ki ga bomo imeli v tej," je poudaril. Osebni dosežki, kot je lovorika najboljšega igralca, so v ozadju, "kar bo, pač bo, mislim pa, da lahko osvojimo prstan". Za slednje bo pomembno zdravje nekoliko krhkega krilnega centra Kristapsa Porzingisa. Po besedah trenerja ta po operaciji meniskusa v desnem kolenu že dvanajst tednov okreva brez zapletov. "Datum njegove vrnitve še ni določen, ne bo pa igral vsaj do januarja, takrat bomo lažje ocenili, kako kaže," Carlisle ostaja nekoliko skrivnosten.

icon-expand Latvijca Kristapsa Porzingisa (s številko 6) na igrišče ne bo še vsaj do januarja. FOTO: AP

Strokovno vodstvo Dallasa ni spregledalo nauka nedavno končane končnice, v kateri so prvaki Lakersi iz Los Angelesa nasprotnike zadušili z dolgimi in atletskimi branilci. Dončić inPorzingis ne bosta nikoli tako dobra branilca kot zvezdnika Lakersov LeBron James in Anthony Davis. Toda ob najučinkovitejšem napadu v zgodovini NBA jima niti ni treba, dovolj je, da doslej podpovprečno branjenje koša dvignejo na višjo raven. Spretno trgovanje in novačenje igralcev napoveduje, da se mlado moštvo, ki ga je bilo zabavno spremljati, levi v resnega izzivalca za naslov. Zobanje češenj Tudi po besedahCarlislaje bil poudarek pred novo sezono namenjen boljši obrambi. "Lepo je biti prvi v nečem, lani smo imeli najučinkovitejši napad, to je precejšen dosežek, toda dvigniti moramo raven svoje obrambe," je dejal, še preden so ga zasuli z vprašanji. Prihod Josha Richardsona (s Sethom Curryjem, ki je odšel v Filadelfijo, sta izmenjala moštvi) in krila Jamesa Johnsona kaže na krepitev obrambnih vrst, Carlisle je poudaril, da je tudi novinec z nabora Josh Green zelo dober branilec za mladega igralca.

icon-expand Luka Dončić je bil v končnici tarča Clippersov, a je njegov soigralec in prijatelj Boban Marjanović (v ozadju) modro preprečil, da bi se zapletel v prerivanje z Marcusom Morrisom po ostrem prekršku slednjega. FOTO: AP

Poleg tega imajo mladci izkušnjo, kako je igrati v končnici. "Izkušnja ni bila ravno odlična, saj nismo zmagali," se je Dončić le na pol šalil. "Igrali smo proti odličnemu moštvu, naučil sem se veliko, ne samo jaz, celotna ekipa. Upam, da bomo lahko te izkušnje uporabili prihodnje leto." Mladi zvezdnik NBA je napovedal, da v prihajajoči sezoni ne bodo ponavljali napak iz minule, ko so v zadnjem delu tekem zapravljali priigrano prednost. "Še vedno smo mlado moštvo, a mislim, da nas je to izučilo," meni. Trda igra Clippersov je sprožila vprašanje, ali bodo močni fantje okoli Dončića tudi njegovi telesni stražarji. "Ja." je preprosto odgovoril Carlisle in pustil dolg pomenljiv premor. Nato pa dejal, da pri mladem moštvu, ki je sredi razvoja, raven čvrstosti narašča, ne glede na to, kdo je v ekipi. "Dwight Powell je bil eden naših najbolj čvrstih igralcev, a smo bili brez njega od januarja. Johanson ima več naslovov v borilnih športih, odkar igra v NBA, je eden najbolj čvrstih igralcev. Richardson je odličen branilec, prinaša čvrstost na svoj način," je pojasnil, da z Mavericksi ne bo dobro zobati češenj. Stari znanec Richardson je sicer dejal, da ni igralec, ki bi se na igrišču prerival z drugimi, a da ne bo dopustil, da kdo pometa z njimi. Predvsem pa prinaša bolj fizičen način igre iz vzhodne konference. "Med konferencama so zagotovo razlike, na vzhodu smo se šalili, da na zahodu skušajo očarati in tekmujejo, kdo bo dal več košev, na vzhodu pa bolj gledamo, kdo bo lahko boljši od nasprotnika, igramo bolj telesno košarko." Po lastnih besedah v moštvo prinaša čvrstost, dobro obrambo, vodenje ekipe, "sem nekakšno mašilo za razpoke, vsak večer lahko zaigram, kjer je potrebno," je naštel svoje prednosti.

icon-expand Josh Richardson (z žogo) je po kovanju v Miamiju Gorana Dragića in po letu v Filadelfiji nov dom našel ob še enem Slovencu, Dončiću, in njegovih Mavericksih. FOTO: AP

Všeč mu je, ker je v klubu prijateljsko vzdušje, "igralci se imajo resnično radi, radi igrajo drug z drugim". Pravi, da se veseli igranja z Dončićem, saj je eden najboljših organizatorjev igre v ligi, nasprotniki se osredotočajo nanj, zato potrebuje soigralce, ki nekoliko razbremenijo ta pritisk. "V obrambi bom prevzel najboljšega branilca tekmecev, Luka bo lahko pokrival igralca, ki mu najbolj ustreza, in opravil svoje delo v napadu," je napovedal Richardson. Z Dončićem sta stara znanca, pozna ga že leta, srečala sta se na poletnih pripravah v Kaliforniji, ko je imel Slovenec 16 let. "Ko sem se vrnil v Miami, sem prijateljem rekel, da sem srečal mulca, ki bo prvi izbor na naboru. Še vedno mislim, da bi moral biti. Izpolnil je vsa moja pričakovanja in še več," se je Richardson spomnil prvega srečanja s svojim novim soigralcem. Zapomnil si ga je tudi Dončić, "takrat sem še igral za Real, popoldne sva odigrala nekaj tekem eden proti drugemu. Od takrat ohranjava stik, oba imava rada nogomet". Pandemijski izzivi Vsi igralci so že v Dallasu, začeli so se posamezni prostovoljni treningi, kar bo trajalo še nekaj dni, v petek pa bodo začeli z moštvenimi pripravami, če bo vse potekalo po načrtih. Zadnje je skoraj obvezna pristavka ob pogovorih o novi sezoni. "Sezona 2021 bo neobvladljiva, veliko bo izzivov, saj se bomo vrnili h gostovanjem, okolja skoraj ne bo mogoče nadzirati. NBA se trudi najti odgovore na vsa vprašanja, ki se pojavljajo. V prihodnjih tednih bo na voljo hitro testiranje, ki bo dodalo še en sloj varovanja. Veliko je neznank, toda po izkušnji v Orlandu nam je NBA dokazala, da vedo, kaj delajo. Naša naloga je upoštevanje navodil, to pa nam bo dalo možnost, da bomo uspešni," je napovedal Carlisle.

icon-expand Trener Dallasa Rick Carlisle napoveduje, da bo sezona izven varnega okolja Floride velik izziv za vse klube.