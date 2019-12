Dončić silvestruje v Oklahoma Cityju

Dallas že tretjič zapored zaključuje leto z Oklahomo, v ospredju bi moralo biti soočenje dveh mladih igralcev, ki se v drugem letu prebijata med zvezde. Luka Dončić je praktično že tam, a je njegov nastop proti Shaiu Gilgeousu-Alexandru zaradi poškodbe vprašljiv.

Luka Dončić je v Oklahomo prišel z novimi poškodbami po trdem padcu v Los Angelesu. FOTO: AP

Srečanje med Dallasom in Oklahomo Cityjem se začne ob 2. uri po slovenskem času.

Gromovniki niso več udarna sila iz časov Kevina Duranta, Russella Westbrooka in Paula Georgea, a so v novi sezoni marsikoga presenetili s svojo igro, za moštvo na robu prenove je presenetljivo tudi njihovo sedmo mesto v zahodni konferenci. V zadnjih sedmih tekmah so nanizali šest zmag, nazadnje so tesno ugnali Raptorse, k čemer je pripomogla prav odlična igra Gilgeousa-Alexandra, ki je dosegel 32 točk, doslej največ v svoji karieri. Na igrišču ni bilo ostrostrelca za tri točke Danila Gallinarija, njegov nastop je vprašljiv tudi proti Dallasu, enako velja za branilca Dennisa Shroederja. Pri Dallasu je vprašljiv nastop Dončića, po trdem padcu na tekmi proti Lakersom ga bolita levo zapestje in hrbet, prav tako ni jasno, ali bo trener Rick Carlisle lahko na igrišče poslal Tima Hardawayja Jr-ja, ki si je v Los Angelsu med zabijanjem poškodoval stegensko mišico na levi nogi. Napoved o počitku Dončića je sprožila nekaj ugibanj, da je vrh Dallasa izrabil priliko za počitek mladega zvezdnika, ki se je vrnil po poškodbi gležnja, nastop v Oklahoma Cityju pa bi bilo tretje gostovanje v štirih dneh. Toda v nedeljo so ga po udarcu z glavo v tla odpeljali na pregled morebitnega pretresa možganov, kar kaže, da padec ni bil nedolžen.

Trener Rick Carlisle: "Dallas je mlado moštvo, ki skuša doseči izjemne reči." FOTO: AP

Mavericski so tudi brez svojega prvega zvezdnika dokazali, da lahko igrajo zelo dobro. Carlisle pravi, da so "mlado moštvo, ki skuša doseči izjemne reči". Brez Dončića in Hardawayja bo največje breme na ramenih Kristapsa Porzingisa, latvijski zvezdnik pa bo ob kritikah, ki jih je bil deležen v zadnjih dneh, še posebej motiviran, da jih zavrne z dobro predstavo. Kar 221 centimetrov velik krilni center zadeva za tri globoko izza črte, kar lahko povzroča preglavice nasprotni obrambi. Vprašanje je le, ali bo njegov mest našel pot skozi obroč, saj je bil na nekaterih tekmah silno nenatančen.

Dončićevo drugo leto v NBA je polno presežkov in primerjav z najboljšimi vseh časov. FOTO: AP