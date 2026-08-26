Dončić z ameriško snemalno ekipo znova v Savskem naselju

Luka Dončić se je dopoldne znova mudil na igrišču v Savskem naselju in s svojo ekipo iz ZDA snemal promocijske fotografije in videoposnetke.
Na snemanju je bila prisotna tudi njegova menedžerka Lara Beth Seager, ki je Lakerse spremljala ves čas njihovega obiska v Sloveniji.
Igralci Lakersov so v ZDA odpotovali v ponedeljek, potem ko so se na povabilo Dončića štiri dni mudili v Sloveniji. Med drugim so si ogledali Ljubljano, trenirali v Stožicah, veslali po Blejskem jezeru in igrali golf, tik pred odhodom domov pa so obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko.
Dončić jih je v nedeljo pripeljal tudi na igrišče v Savskem naselju, kjer je igral košarko kot otrok. Tam so jih pričakali številni oboževalci, zvezdniki Lakersov pa so razdelili nekaj podpisov.
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