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Šport

Dončić z ameriško snemalno ekipo znova v Savskem naselju

Ljubljana, 26. 08. 2026 11.09 pred 54 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.S.
Luka Dončić

Medtem ko so njegovi soigralci iz ekipe LA Lakers že nazaj v mestu angelov, Luka Dončić ostaja v Sloveniji. Naša ekipa ga je ujela med snemanjem promocijskega gradiva na njegovem košarkarskem igrišču v Savskem naselju, kamor je v nedeljo pripeljal tudi svoje goste iz ZDA.

Luka Dončić se je dopoldne znova mudil na igrišču v Savskem naselju in s svojo ekipo iz ZDA snemal promocijske fotografije in videoposnetke.

Na snemanju je bila prisotna tudi njegova menedžerka Lara Beth Seager, ki je Lakerse spremljala ves čas njihovega obiska v Sloveniji.

Dončić z ekipo na igrišču
Dončić z ekipo na igrišču
FOTO: POP TV

Igralci Lakersov so v ZDA odpotovali v ponedeljek, potem ko so se na povabilo Dončića štiri dni mudili v Sloveniji. Med drugim so si ogledali Ljubljano, trenirali v Stožicah, veslali po Blejskem jezeru in igrali golf, tik pred odhodom domov pa so obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko.

Dončić jih je v nedeljo pripeljal tudi na igrišče v Savskem naselju, kjer je igral košarko kot otrok. Tam so jih pričakali številni oboževalci, zvezdniki Lakersov pa so razdelili nekaj podpisov.

Lakersi na Dončićevem igrišču
Lakersi na Dončićevem igrišču
FOTO: Damjan Žibert
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KOMENTARJI4

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prost1
26. 08. 2026 12.40
Bomo gledali čez 4 dni, da bomo lahko preskakovali reklame.
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+1
2 1
Spektr
26. 08. 2026 12.42
V bistvu jih po novem ne boš mogu več :) 24ur.com/novice/slovenija/pro-plus-uvaja-spremembo-pri-ogledu-vsebin-za-nazaj.html
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+1
1 0
smartass73
26. 08. 2026 13.00
Čez 4 dni, bo lahko:) Prve tri dni pa ne.
Odgovori
0 0
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