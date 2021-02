Dončić z Dallasom proti trenutnim vladarjem vzhodne konference

Filadelfija še vedno kraljuje v vzhodni konferenci, čeprav ji za vrat vse bolj vztrajno diha košarkarski stroj iz Brooklyna. Trirogeljni napad Netsov je strah in trepet lige, uravnoteži ga njihova rešetasta obramba, ki tekmecem daje nekaj upanja. Na treh stebrih počiva tudi igra moštva iz Pensilvanije, Harris igra v izbrani družbi Joela Embiida in Bena Simmonsa, oba bosta 7. marca pod žarometi tekme zvezdnikov. V desetih srečanjih so imeli polovičen izkupiček, ob petih zmagah so nanizali pet porazov, nazadnje so v torek premagali vedno težavni Toronto.

Mavericksi lovijo sedmo zmago v zadnjih osmih srečanjih, edini spodrsljaj je bil tesen poraz proti Portlandu. Po prisilnem počitku se zdi, da so našli novo raven igre, z bolj čvrsto obrambo in z več razpoloženimi igralci v napadu. Pred tekmo je bil dvomljiv nastop Kristapsa Porzingisa, ki je zadnji dve srečanji izpustil zaradi težav s hrbtom. Latvijski center je zadnje dni buril duhove, saj so se v medijih pojavile govorice, da ga skuša klub prodati, kar pa so vsi odločno zanikali. V moštvo se vrača še en okrevanec, Maxi Kleber, ki ima za sabo najbolj resno okužbo s koronavirusom od vseh Mavericksov in se je v moštvo vrnil šele v začetku meseca, si na tekmi z Memphisem zvil levi gleženj in izpustil merjenje močiz Bostonom. Nocoj je že nared, da se sooči z visokimi 76ersi.