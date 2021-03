Dončić znova na srečanju zvezdnikov, ki so se ga mnogi otepali

Največji zvezdniki so dali jasno vedeti, da niso bili navdušeni nad marketinškim spektaklom v času pandemije. " Denarju dajemo prednost pred zdravjem, " je poudaril Leonard. " Letos nimam ne energije ne veselja za tekmo zvezdnikov. Sploh ne razumem, zakaj jo imamo, " se mu je pridružil LeBron James. " Veliki šef nima ne veselja ne energije za tekmo, pri meni je enako, res mi ni mar za tekmo, " je dodal tudi Giannis Antetokounmpo in se vprašal, kakšen je smisel šova za gledalce, če na njemu ni gledalcev. Obema je odgovoril Stephen Curry , tudi sam ne navdušen nad odhodom v Atlanto, toda dovolj praktičen, da ga je mirno sprejel: " Gre za posel. To nam je jasno, vedeli smo, za kaj smo se obvezali. " Pandemične nevarnosti je poudarila novica nekaj ur pred začetkom, da zvezdnika Filadelfije Joel Embiid in Ben Simmons zaradi zdravstvenih pravil lige ne boste nastopila, saj je obstajala možnost, da sta bila v stiku z okuženo osebo. Tako bosta obe moštvi (Embiid je bil v začetni peterki selektorja Kevina Duranta , Simmons rezerva pri selektorju Jamesu ).

Vodstvo NBA je marsikoga presenetilo že z začetkom sezone pred božičem, namesto sredi januarja, kot so mnogi pričakovali, kar je povzročilo kar nekaj težav s pripravljenostjo, Tudi Luka Dončić je prve tekme igral v nekaj slabši formi. Toda bolj zgoden začetek je pomenil dodatne pol milijarde dolarjev prihodkov. Kar ni od muh niti za igralce in njihove milijonske plače, saj jim je grozilo, da ostanejo brez tretjine prihodkov za pokrivanje izgub lige. Tako se je v Atlanti vseeno zbrala smetana najboljše košarkarske lige na svetu, kot so izbrali navijači, trenerji in sami igralci. Kot vedno je precej govora o prezrtih imenih, pa o tem, kdo si bolj zasluži mesto v začetni peterki in kdo ne (recimo spletno prerekanje ali Dončić ali Damian Lillard , ki ga je Slovenec presekal z besedami, da verjetno Lillard). Dončić si ni veliko belil glave z okoliščinami tekme, " če bo organizirana in bom izbran, bom igral, drugače bom počival, " se je odzval med razpravo, ali sredi pandemije sploh zbirati zvezdnike lige na kup. Pred srečanjem je dejal "zame je letos bolje kot lani, vse je hitreje, traja le en dan. Seveda je brez gledalcev precej drugače, želim, da bi bili navijači z nami, saj je tekma zvezdnikov zanje." Po njegovih besedah je razpoloženje v Atlanti odlično, nastop na tekmi pa velika čast, " to je vse, kar sem si želel že od malega. " Zahvalil se je vsem navijačem, ki so ga podprli v glasovanju NBA, posebej tudi slovenskim, " vem, da so nekateri tudi večkrat na dan glasovali zame, tako da hvala vsem. " Dončić ob lanskem prvem nastopu v zadnji četrtini ni veliko igral, a je z nasmehom dejal, da je užival ob spremljanju dogajanja na igrišču s klopi. In s še večjim nasmehom dodal, da svojega selektorja Jamesa ni prosil, naj mu letos nameni več minut v ključnih trenutkih.

Slovenec je že večkrat poudaril, da je še zmerom "le fant, ki zelo rad igra košarko", zato za zdaj nerad razpravlja o težjih vprašanjih, kot je igranje v času pandemije in ali naj bo cepljenje za igralce obvezno. "Nekateri bodo rekli da, drugi ne. Sam ne vem odgovora na to, treba je vprašati zdravnike," je bil jasen. A se kljub mladostniški lahkotnosti in razigranosti ne izogiba resnim temam. Ko je polarni mraz prizadel Teksas, je skupaj z lastnikom kluba Markom Cubanom in nekaj soigralci nemudoma odprl denarnico, tako da so mestu Dallas podarili 1,25 milijona dolarjev (dober milijon evrov) za pomoč ljudem v stiski. Cuban je hkrati eden najbolj glasnih podpornikov gibanja za enakopravnost temnopoltih, podobno tudi trener Rick Carlisle, tako ima Slovenec mentorja, ki ga usmerjata v razmišljanje o bolj pravični družbi. Ko so mediji opazili, da v Dallasu kot protest zaradi rasne neenakosti v Zda ne igrajo himne, je bil prav Dončić tarča ogorčenja ameriških konservativnih medijev (skupaj s Srbom Bobanom Marjanovićem in Latvijcem Kristapsom Porzingisom), ko se je televizija Fox News spraševala, ali himna moti tuje igralce.

Preplet politike in košarke ni naključje, za razliko od drugih športnih lig, kjer so igralcem zabičali naj "molčijo in preigravajo" (tako o športu razmišljajo tudi mnogi v Evropi), najbolj glasne pa celo kaznovali, so v vrhu NBA hitro spoznali, da si ne morejo zatiskati oči pred pomembnimi družbenimi vprašanji. Sploh pa ne v tekmovanju, kjer so zvezdniki pomembnejši od klubov, ob tem pa jih je večina temnopoltih. In še posebej, ker so mnogi med njimi politično zelo angažirani, na čelu z Jamesom. Ta je tako Atlanto izbral za govornico, s katere organizacija Več kot volilni glas (More Then A Vote), ki jo je pomagal ustanoviti, opozarja pred prizadevanji za utišanje (temnopoltih) volivcev in da si bodo še naprej prizadevali proti temu. "Poglejte, kaj nam je uspelo, kaj so naši glasovi omogočili. In poglejte, kako nas skušajo utišati, kako uporabljajo vse mogoče ukane, napadajo celo demokracijo. Zato, ker vedo, česa smo zmožni in tega jih je strah," eden največjih športnih zvezdnikov na planetu opozarja Američane.