Dončićeva čarovnija na ameriško noč čarovnic

Na popoldanski tekmi, namenjeni tudi evropskim gledalcem, je dvorano napolnila množica Teksašanov v pustnih kostumih na noč čarovnic. Uročeni so bili tudi Mavericksi, saj so se Sacramenta lotili z zanje nenavadno ognjevitostjo in povedli že za petnajst točk, preden so gostje vzpostavili ravnotežje in počasi razžirali zaostanek. V tretji četrtini so za hip povedli, nato sredi četrte s serijo trojk znova dihali za domači ovratnik. Dončić (23 točk, 10 podaj, 8 skokov, ukradena žoga, blokada) je že skoraj izgubil žogo, ponjo je moral na svojo polovico, čas se je iztekal, ko se je dvignil v skok in žoga je v dolgem loku poletela skozi obroč. Dvorana je navdušeno poskočila, val energije pa je ustavil nalet Kingsov. "Do konca napada je bilo še tri sekunde, tako da ni bilo izbire. Rad imam takšne mete. Bolj, kot jih vadiš, lažje jih zadeneš. In ko ga potrebuješ, ti (vaja) pride prav," se mu je smejalo po srečanju. A je hkrati dejal "moram izboljšati še druge mete."