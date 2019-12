Dončićeva vrnitev za teksaški obračun

Slovenec je zaradi poškodovanega gležnja izpustil štiri tekme, po treningu na božični večer pa je trener Rick Carlisle napovedal, da se je njegov status spremenil na "vprašljiv", morebiten nastop pa bo odvisen od počutja pred srečanjem. Poročila pred tekmo so napovedovala njegovo vrnitev na parket. "Počutim se dobro," je zagotovil tudi Dončić in dodal "videli bomo, ali bom igral". Po njegovih besedah imajo moštvo z zelo veliko dobrih igralcev, ki so tudi brez njega igrali zelo dobro. "A je drugače, če sediš na klopi in gledaš tvoje moštvo, kako igra," je opisal serijo zadnjih štirih tekem.

Najbolj boleč je bil zagotovo poraz v Torontu, ko Dallas po 30 točkah prednosti ni znal ustaviti izjemnega naleta Raptorsev in so se v anale vpisali kot moštvo, ki je v enem največjih preobratov v zgodovini NBA potegnilo krajši konec. Toda enotno mnenje med košarkarskimi strokovnjaki je, da so Mavericksi tudi brez slovenskega žrebička igrali zelo dobro proti najboljšim moštvom vzhodne konference (v štirih tekmah dve zmagi in dva tesna poraza, tri skupaj s tekmo proti Miamiju, kjer si je Dončič zvil gleženj). "Dallas je resnično dober. Ni jim treba čakati leto ali dve, že sedaj lahko o sebi razmišljajo kot o moštvu, ki lahko osvoji prvenstvo," je prepričan trener in komentator televizjje ESPN Jeff Van Gundy.

Srečanje s San Antoniem je del teksaškega troboja, v katerem sodeluje tudi Houston. Spursi so bili do sedaj najbolj uspešni, toda letos so daleč od svoje nekdanje veličine, Mavericksi pa niso več »mali bratec«, sredi novembra so jih gladko porazili (117:110), Dončić jim je nasul 42 točk, ob 12 podajah in 11 skokih. Toda Spursi imajo za sabo napadalno eksplozijo. Po domačem porazu proti Clippersom (134:109) so se v ponedeljek znesli nad Memphisom in jim s 67,4-odstotnim metom napolnil koš za kar 145 točk. Zvezdnika LaMarcus Aldridge in DeMar DeRozan sta dokazala, da sta še vedno mojstra igre pod košema.