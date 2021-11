Dončićevih 33 točk ni zadostovalo proti razigranim Wizardsom

Luki Dončiću (33 točk, 10 podaj, 4 skoki) ni pomagalo, da je srečanje s strani spremljal njegov oče, je pa po tekmi dejal, da je " lepo videti, ko ti stoji ob strani " in obžaloval, da tega niso kronali z zmago. Saša Dončić je Bradu Townsendu iz časnika Dallas Morning News dejal, da je " več kot srečen ", ker Luka igra za Dallas in sledi poti, ki jo je utrl Dirk Nowitzki. " Vidim njegov nasmeh, vidim, da je zadovoljen. Kot oče si najbolj srečen človek na svetu, ko vidiš, da je tvoj otrok srečen. " Mlajši Dončić po srečanju ni ravno žarel od sreče, tako kot vedno ob porazih so bili njegovi odgovori še bolj kratki kot običajno. " Preprosto nismo igrali dovolj dobro. Lahko bi zmagali, a moramo biti bolje pripravljeni, " je dejal. Po njegovih besedah je bila glavni razloga slabša igra v obrambi, " skakali so bolje od nas, dopustili smo jim preveč odprtih metov ".

Čeprav je menil, da jim v napadu ni šlo slabo, pa sta bila z Dorianom Finnyjem-Smithom (8 točk, 2 podaji, 4 skoki, ukradena žoga) edina res razpoložena v prvi peterki, ostala trojica je zadela le vsak tretji met. Manjkali so koši Kristapsa Porzingisa (13 točk, 3 podaje, 7 skokov, 3 ukradene žoge, blokada), ki je po šestih zaporednih tekmah z več kot dvajsetimi točkami tokrat zadel le štiri mete iz dvanajstih poskusov. Povsem enako (ne)natančen je bil tudi Tim Hardaway mlajši (10 točk, 2 podaji, 2 skoka, 3 ukradene žoge). Moštvu se je poznala odsotnost poškodovanega Jalena Brunsona , ki prinaša val energije s klopi, kljub temu da ga je Trey Burke (14 točk, 4 podaje, skok, blokada) zelo dostojno nadomeščal. " Še vedno iščemo svojo identiteto v obrambi. Ko se bomo naučili, da naša obramba nadzoruje potek tekem, bomo pokazali svoj pravi potencial, " je Burke dal vedeti, kje leži ključ do koraka naprej.

Soliden večer je imel Maxi Kleber (13 točk, podaja, 6 skokov, blokada), ki je odigral skoraj 30 minut in po devetih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe že trka na vrata prve peterke. Celotna klopa Dallasa je igrala zelo dobro, tekmece iz Washingtona so premagali za 19 točk (56:35), toda to ni bilo dovolj ob slabšem večeru dela prve peterke. Washington je poganjal Bradley Beal (26 točk, 7 podaj, 5 skokov, 2 ukradeni žogi), ob strani mu je stal Kyle Kuzma (22 točk, 4 podaje, 9 skokov, ukradena žoga). Izkazal se je center Daniel Gafford (14 točk, 3 podaje, 10 skokov, 2 blokadi), ki je svoja zabijanja pospremil s kriki navdušenja, Kentavious Caldwell-Pope (16 točk, podaja, 6 skokov, ukradena žoga, blokada) je s košem in prostima metoma ob koncu srečanja gostom zagotovil zmago.

Gledalci so se morda zabavali ob košarki z veliko koši, le da "mi nismo zadevali v pravem trenutku, oni pa so," je razplet povzel trener domačih Jason Kidd. Ob koncu druge četrtine in začetku tretje se je morda zdelo, da Dallas prevzema niti igre v svoje roke, toda serija sedmih zaporednih točk Washingtona sredi tretje, nato pa serija šestih v prvem delu zadnje četrtine sta izničili prednost. Mavericksi so sedaj izgubili sedem od enajstih tekem proti ekipam, ki imajo več zmag kot porazov. Po besedah Luke Dončića je razlog precej preprost: "Moramo igrati boljšo obrambo. To je to."