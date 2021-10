Dragić in Raptorsi morajo izboljšati igro v napadu

Raptorsi so zadnjič zmagali v Torontu prav proti Indiani, konec lanskega februarja so bili boljši kar za 46 točk, zato bodo navijači stiskali pesti, da se zgodovina ponovi, čeprav morda ne v tako drastični obliki. Spodbudne novice so hitrejše okrevanje Pascala Siakama, ki po poletni operaciji leve rame že vadi z moštvom in je morda bližje vrnitvi pred napovedano sredino ali koncem novembra. Brez omejitev vadi tudi krilo Yuta Watanabe, ki je že zelo blizu vstopa v igro. Indiana je brez krila Carisa LeVerta, ki po težavah s hrbtom komaj čaka na igralne minute. "Zaupam trenerjem in zdravstvenemu osebju, a sem pripravljen za igro," je dejal pred tekmo, njegov nastop ima oznako vprašljiv.

Raptorsi so bili doslej dovolj čvrsti v obrambi, kar jim je omogočalo tesne tekme, največ težav imajo v napadu. Indiana je na ravno obratni poti: dovolj dober napad, a luknjasta obramba. Največji dolžniki v Kanadi so organizatorji igre, na čelu s Fredom VanVleetom, ki je na merjenju moči s Chicagom sicer strelsko oživel v zadnji četrtini, poleg tega pa s 17 podajami izenačil svoj rekord kariere. Tudi Goran Dragić nima bleščečega začetka z novim moštvom, njegovo povprečje je 6 točk ob komaj 32-odsotnem metu. Del tega gre na rovaš privajanja novim soigralcem in sistemu, ki je sicer zelo ohlapen. Ob košarki skoraj brez klasičnih položajev se včasih zdi, da Raptorsi ne vedo prav dobro, kam bi se postavili in so napoti drug drugemu. Tako VanVleet kot slovenski veteran sta hkrati osrednji tarči obramb, kar otežuje njuno delo.

Trener Nick Nurse si želi predvsem hitrejši prenos žoge v napadu, pri čemer spodbuja tudi krila, naj jo vodijo proti drugemu obroču in ne iščejo organizatorja igre. VanVleet ob tem pravi, da smo priča spremembi načina igre, ne samo zaradi veliko manj sojenja prekrškov, ko se napadalec požene v obrambnega igralca. "Pozabili so nam povedati, da so se spremenile tudi nekatera druge stvari. Opazil sem, da je igra je povsem drugačna. Ne vem, kaj mislijo drugi, toda sam sem to zagotovo zaznal. Liga je po sodniškem kriteriju precej drugačna," je dejal po včerajšnjem treningu. A pravi, da se ne pritožuje, "moraš se prilagoditi... igra je bolj telesna, sodijo nekatere stvari, ki jih prej niso, nekatere, ki so jih prej kaznovali, jih sedaj ne več. Trajalo bo nekaj časa, da bomo dobili občutek (za sojenje)."

Pri Indiani sta bila na zadnji tekmi osrednji gibali moštva organizator igre Malcolm Brogdon in center Domantas Sabonis. "Na vsaki tekmi naredimo veliko dobrih stvari, to moramo le še nadgraditi, igrati dosledno skozi celotno srečanje," meni Litvanec. Branilec Justin Holiday pa je ubral filozofski pristop, "velikokrat so dosežki veliko slajši, če je težko priti do njih. To moramo vzeti v zakup. Ta (težaven) čas na začetku sezone nas bo okrepil za njeno nadaljevanje."