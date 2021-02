Dragić je po dobrih dveh tednih bližje vrnitvi na igrišče

Toda nato je izpustil ne samo obe tekmi s Knicksi, ampak serijo sedmih gostovanj, s katerih so soigralci prinesli štiri zmage in tri poraze. "Bilo je težko, hotel sem biti dela tega, a sem moral poskrbeti za okrevanje. Na srečo imamo tehnologijo, s trenerjem in fanti sem bil ves čas na zvezi, jim želel srečo pred tekmami in si vse ogledal, " je opisal povezavo z moštvom.

"Počutim se dobro, še vedno me čaka veliko dela, ampak gleženj je vse boljši, " je Dragić dejal na jutranjem ogrevanju. "Moram pa biti pameten, poškodba je bila precej huda. Videli bomo, kako se bo gleženj odzval (ne tekmovalni ritem) , opravil sem nekaj težkih treningov ... bomo videli. Zagotovo želim biti pripravljen stoodstotno in pomagati moštvu ." Posledice zvina so bile hujše, kot se je zdelo prvi večer, ko je še upal, da bo lahko odpotoval na gostovanje v New York.

A vseeno ni bilo lahko, ko je tekme le gledal po televiziji in ni mogel pomagati soigralcem. "To je morda najtežje, sediš doma in razmišljaš, zakaj ne naredite tega, zakaj ne onega. Ko si na igrišču, je vse videti drugače. Žoga noče skozi obroč, nimaš dobrih trenutkov, sploh v obrambi, in plima se hitro obrne, posebno v NBA. To smo že doživeli, zato je treba ohraniti zbranost vseh 48 minut in odločno zaključiti tekme."

Slednje bo še pomembneje v drugem delu sezone, ko vsaka tekma šteje. "Moštva so nagnetena skupaj, nas le dve zmagi ločita od petega mesta. Zato se moramo dobro pripraviti in čimvečkrat zmagati," je dejal pred razkritjem urnika za drugi del sezone, v katerega bodo Heati morali stlačiti tudi preloženo tekmo z Bostonom iz začetka januarja, ko se je moštvo soočilo z obvezno karanteno za vrsto igralcev, vključno z Dragićem.

"Celotna sezona je čudaška, nič več me ne preseneti. Ampak moraš se prilagoditi, sprejeti, kar prinese vsak dan, ne se zatekati k opravičilom, ampak opraviti svoje delo, biti profesionalec," je Slovenec stvarno sprejel tegobe športnega tekmovanja sredi pandemije. "Na koncu bomo vsi imeli skoraj enak urnik, takrat bomo videli. Do konca sezone je še daleč, čaka nas veliko tekem, osredotočeni moramo biti le na to, da jih čim več zmagamo in poskusimo priti v končnico."

Del pandemičnih tegob in poškodb so tudi nenehne menjave Miamijevih peterk. Dragić je z Jimmyjem Butlerjem in Bamom Adebayom– skupaj so bili motor uspehov v lanski končnici – v tej sezoni odigral le 66 minut."Ampak to ni nujno samo slabo. Morda je dobro za kaj drugega, že sedaj smo vajeni raznolikosti(v postavah), tako bomo v končnici na ta način prekaljeni." Po njegovih besedah ima moštvo dolgo klop, "na srečo imamo veliko fantov, ki igrajo dobro in lahko zapolnijo vrzeli ter dokončajo delo. Stvari skušam jemati s pozitivne plati, ko bomo znova vsi na kupu, bomo skušali odigrati najbolje, kot zmoremo."