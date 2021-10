Dragić odpira sezono NBA za Slovence čez lužo

V Torontu so po letu dni znova dočakali domačo košarkarsko tekmo, saj so Raptorsi minulo sezono zaradi pandemijskih omejitev potovanj čez kanadsko mejo odigrali v Tampi na Floridi. Kanadčani upajo, da je slaba forma ostala v ZDA, na Floridi je ostal tudi Lowry, dolga leta osrednje ime kluba. Dragić, ki je skupaj z mladim in še ne povsem obtesanim centrom Preciousom Achiuwo v zameno zanj prišel iz Miamija, je za sabo pustil nerodnost o višjih ambicijah iz burnega slovenskega poletja in prevzel vlogo izkušenega veterana, ki usmerja energijo poskočnih mladcev okoli sebe. To je moštvo Pascala Siakama in Freda VanVleeta, prav tako ni jasno, kako dolgo bo Slovenec plačeval (visoke) kanadske davke, saj že od prihoda ves čas v zraku visijo govorice o njegovi prodaji. Dolgo so ga povezovali z Dallasom, a sezono začenja v rdeči uniformi Toronta, tokrat s številko 1 na hrbtu. Prav tako je ljubljanski zmaj vsa ugibanja potisnil na stran in dal vedeti, da ni nagnjen k melodrami in je pripravljen postati pomemben člen moštva.

Tri ogrevalne tekme, v katerih je nastopil (eno je počival), je začel v prvi peterki, nocojšnji večer bo pokazal, ali ga bo trener Nick Nurse pustil v njej, ali ohranil njegovo vlogo iz zadnjih dveh let pri Heatih, ko je vodil peterko s klopi. "Je dober, izkušen igralec. Čvrst, lahko zadene mete za tri točke, lahko usmerja moštvo, razume, kaj se dogaja na igrišču. Lepo je imeti takšnega igralca," ga je pohvalil. Slovenec je dejal, da so Raptorsi eno najbolj atletskih moštev v njegovi karieri. "Na vsakem položaju imamo fizično močne igralce, jaz sem morda še najmanj od vseh," se je na pol šalil. Zobje časa so lani nekoliko nagrizli igro 35-letnika, toda izkušnje trinajstih sezon v najboljši ligi na svetu lahko pokrpajo kakšno tovrstno luknjo. Kljub vsem letom še vedno občuti vznemirjenje prve tekme, "pred prvim sodniškim žvižgom je vedno nekaj treme, toda ko žoga poleti v zrak, vse to izgine. Ni važno, koliko časa časa si v ligi, še vedno je zabavno," se je včeraj po treningu veselil novega začetka.

Zadnje pripravljalno srečanje je bilo prav proti Wizardsom, Raptorsi so ga dobili za pet točk (113:108), Dragić pa se je s 16 točkami – štirikrat je zadel izza črte za tri točke – in parom podaj otresal poletne rje. Po nekaj zaskrbljenosti zaradi trebušnih težav – "malce sem se že prestrašil, da sem staknil covid" – je nared za soočenje z Wizardsi. Prenovljeni Washington bo nocoj brez dvoma igral veliko bolj čvrsto, še vedno imajo zvezdnika Bradleyja Beala, ki išče uigranost s sedmimi novimi soigralci, med njimi so preverjena imena kot Kyle Kuzma, Montrezl Harrell in Spencer Dinwiddie. "Krepimo kemijo med nami, skušamo razumeti, kako si bomo pomagali v obrambi, kako bomo raztegnili napad, kakšne so naše vloge," je Beal opisal napore svojega moštva. Raptorsi se bodo dela lotili brez Siakama, ki še okreva po poletni operaciji ramena, za zdaj ni jasno, kdaj bo nared za igro. Nekaj bremena bo skušal prevzeti krilo OG Anunoby, ki iz obrambnega specialista raste v grožnjo tekmecem na obeh straneh igrišča. Dobro igro je v pripravah kazal tudi novinec Scottie Barnes, stavnice pa so nekaj prednosti dajale domačemu moštvu.