Dragić proti Jokiću in čvrstemu Denverju

Nikola Jokićje eden od igralcev, ki je prebolel covid-19, toda iz Srbije se ni vrnil samo ozdravljen, ampak precej bolj vitek. Denver ima dolgo klop, med njimi je 20-letni Bol Bol, sina slovitega Manuta Bola. Druga izbira nabora 2019 doslej ni veliko igral, a je v pripravljalnih tekmah pokazal, da ima očetove gene. Kljub temu pa pogrešajo svojega prvega organizatorja igre Jamala Murrayja, ki zaradi poškodbe leve noge ne igra. Na seznamu aktivnih igralcev ni niti branilcev Garyja Harrisa in Willa Bartona, kar bi lahko olajšalo delo Miamiju. Na listi poškodovanih je tudi Koprčan Vlatko Čančar, ki zaradi težav z levo nogo z moštvom sploh ni pripotoval v Orlando.

Od prvega meta žoge smo priča spopadu dveh najboljših centrov v ligi, izjemno spretnega Jokića, ki ima pregled nad igriščem kot najboljši organizatorji igre, in atletskim Bamom Adebayom, ki je pozimi prvič dobil vabilo za tekmo zvezdnikov. Dragić je v igro prišel v sedmi minuti prve četrtine, ko je na začetku razpoloženi Miami imel osem točk prednosti in so zadevali 70 odstotkov vseh metov. Postava s klopi ni zmogla takšnega ritma in Denver je hitro izničil razliko. Počitek Jokića je nekoliko odprl prostor pod košem, Heati pa so se nekoliko lažje kosali z drugo postavo Nuggetsov. Prvo četrtino so končali z dvema točkami prednosti (28:26).