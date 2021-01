Dragić verjame v preizkušeno formulo za uspeh

Thunderji so iz vseh vetrov zbrano moštvo, najdaljši staž z njimi ima Hamidou Diallo, 45. izbor iz nabora pred tremi leti, v prvi peterki sta le dva člana iz prejšnje sezone, 22-letni Shai Gilgeous-Alexander in 20-letni Luguentz Dort, ki so ga 2019 prezrli na naboru, a se je nato skozi poletne priprave prebil do Oklahome Cityja. "Ni važno, kako je moštvo videti na papirju, imamo fante, ki lahko igrajo vsak večer in so zelo dobri," se Gilgeous-Alexander ne zmeni za takšna opažanja in mlade igralce. Povprečno starost nekoliko dvigujeta izkušeni 34-letni center Al Horford, ki je prišel iz Filadelfije, in prav tako 34-letni organizator igre George Hill, ki je prejšnjo sezono igral za Milwaukee. Za oba sicer velja, da sta v moštvu le začasno in bosta v zimskem prestopnem obdobju nadaljevala s selitvijo po ligi. Brez njiju je povprečna starost igralcev komaj dobrih 22 let.

Miami je povsem drugačna zgodba, izkušeno in preizkušeno moštvo je zbir mladcev in veteranov, s katerim so septembra igrali v finalu NBA. A jih je v prvih štirih tekmah mučila podobna nestanovitnost, kot večino drugih v ligi. Trener Erik Spoelstra še išče učinkovito prvo peterko, doslej je v vsaki od petih tekem poskušal z drugačno kombinacijo, del tega so povzročile tudi poškodbe igralcev. Duhovni vodja ekipe Jimmy Butler je zaradi zvina gležnja izpustil dve tekmi, v Dallasu se je vrnil močno zarjavel, zgrešil je vseh šest metov. Najbolj zanesljivo igra center Bam Adebayo, ki je s povprečjem 19 točk tudi najboljši strelec. Goran Dragićse je vrnil k svoji vlogi iz minule sezone, ko kot šesti mož s klopi poživi igro moštva, s povprečjem 15,2 točke je drugi strelec, 5,2 podaje na tekmo pa pomeni, da najbolj učinkovito deli žoge soigralcem. "Še vedno je zelo zgodaj v sezoni, strelska forma pa močno odstopa, to vedo vsi," je Spoelstra pojasnil začetne težave. "Boljši smo, kot je videti, to naši fantje dobro vedo. Toda liga je težka, polna dobrih moštev, z odlično obrambo. Skupaj moramo zaigrati bolje, da bomo ustvarjali priložnosti, ki nam najbolj ustrezajo."

Floridčani so imeli kratek počitek in še krajše priprave, v katerih so skušali jedro ekipe zliti z novimi pridobitvami. Branilec Avery Bradley se počasi vključuje v igro, v Dallasu je zadel zelo spodobnih pet od osmih metov za 15 točk, odlikuje se z zagrizeno obrambo, kar ga včasih pripelje v težave z osebnimi napakami. Več težav imajo s krilnim centrom, po odhodu Jaeja Crowderjav Phoenix je zazijala luknja, ki naj bi jo zakrpal Moe Harkless, toda ta se še ni znašel v novi vlogi. Spoelstra je poskusil z Adebayom (in Meyersom Leonardomna centru), a je eksperiment trajal samo prvi dve minuti hudega poraza proti Milwaukeeju. Sedaj je začetno postavo zapolnil Andre Iguodala, toda kmalu 37-letni veteran ne bo mogel sam prenašati bremena. Spoelstra v ozadju kali novinca Preciousa Achiuwo, ki iz tekme v tekmo igra bolje. A hkrati opozarja, da 21-letnika čaka še veliko dela. "Osredotočeni smo ne samo na njegovo igro na srečanjih, pač pa še bolj na njegov razvoj. Sam je zelo predan temu, je delaven, prizadeven, hitro se uči," ga je pohvalil trener.

Achiuwa črpa izkušnje veteranov, kot je neuradni trener na klopi Miamija Udonis Haslem. "Fantje mi vedno z veseljem pomagajo in odgovarjajo na vprašanja. To mi močno pomaga razumeti sistem in stil igre moštva," je mladi Nigerijec hvaležen za pomoč. V drugi peterki se je dobro ujel z Dragićem, ki ga rad poišče s podajami nad obroč za lepa zabijanja. Slovenski veteran je prepričan, da bo igra stekla, ko se bodo otresli začetne negotovosti. "Občutek imam, da smo površni, očistiti moramo nekaj stvari v igri. Ko enkrat imaš formulo za uspeh, jo moraš samo nekoliko očistiti," je napovedal. Igra bo stekla bolje, ko bo znova v stari formi Butler. "Je velik del ekipe, naš vodja, vsi mu sledimo. Potrebno je nekaj časa, da se vrneš v ritem. Vem, da mu bo to kmalu uspelo, ko pa igra dobro, vsi sledimo njegovemu zgledu," je Dragić prepričan v novo dobro sezono.