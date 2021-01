Dragić verjame v športni profesionalizem v norih časih

Srečanje med Bostonom in Miamijem je nekaj časa viselo v zraku, ko so igralci razmišljali, ali bi ob dogajanju v Washingtonu sploh ostali na igrišču. »V naši skupini je izjemno veliko nezadovoljstva, poparjenosti, razočaranja in jeze,« je trener Erik Spoelstra včeraj opisal razpoloženje v garderobi po protestih, ki so se sprevrgli v divjanja in poskus, da bi preprečili uradno potrditev rezultata volitev. »Predstavljajte si, da bi sodrga temnopoltih hotela v kongres. Predstavljajte si, kaj bi se zgodilo. Solzilni plin. Gumijaste krogle. Vse, kar bi (policija) imela na razpolago. Kot temnopolti Američan vem, da živimo v dveh Amerikah. Nočejo, da smo enakopravni,« je jasen center Bam Adebayo. K takšnim mislim je prispevala tudi odločitev tožilstva v Wisconsinu, da ne bodo sodili policistu, ki je avgusta v mestu Kenosha sedemkrat v hrbet ustrelil temnopoltega Jacoba Blakea.

Zaskrbljenost povečuje širjenje pandemije, v zadnjih dveh dneh so se tudi med igralci začeli kopičiti pozitivni izidi testiranj, med njimi je center Bostona Robert Williams, ki je v sredo igral proti Heatom. Wizardsi so se takrat merili s Filadelfijo, pri kateri so dan kasneje našli okužbo Setha Curryja. Čeprav testiranje ne pri Miamiju ne pri Washingtonu (še) ni pokazalo morebitnih okužb, pa Spoelstra pravi, da je povsem normalno, če so igralci zaskrbljeni. »Fantje morajo prenesti kar precej, pomembno je, da smo prijazni drug z drugim. Vsi se trudimo biti čim bolj disciplinirani, da na ta način zagotovimo delovanje lige, a to ne pomeni, da smo neobčutljivi do občutij (ob pandemiji),« je razmere opisal Spoelstra. »Težko je biti zaprt ob vsej tej norosti okoli nas in izven košarke, ob covidu, ob protestih, ob vsem tem. Toda smo profesionalci in moramo vse to prestati ter opraviti svoje delo,« ugotavlja tudi Goran Dragić.

Delo jim gre od rok precej slabše, kot si sami želijo, posebej skrhan je napad in met za tri točke. Po besedah Dragića je to tudi zaradi tega, ker so druga moštva po njihovem vzponu do finala še dodatno motivirana proti njim. »Na hrbtu imamo tarčo, dokazovati moramo, da (prejšnja sezona) ni bila srečno naključje. Še vedno verjamem, da smo resnično dobro moštvo, samo najti moramo svoj prejšnji ritem,« je prepričan slovenski veteran. Za iskanje po besedah Adebaya nimajo več veliko časa. »Prišli smo do točke, ko moramo najti rešitve, preden bo prepozno, Nočemo se navaditi, da bomo poraze odpravili z besedami ’Ok, zmagali bomo naslednjo tekmo’. Ker bomo zdrsnili do zadnjega mesta za končnico. Stvari moramo popraviti ta trenutek.« Tudi Jimmy Butler ne želi slišati opravičil. »Ni izgovora za slabo igro, ne v naši kulturi, za katero pravimo, da jo imamo. A tega ne počnemo. Nihče. Ne jaz, ne Bam, nihče,« je odločen prvi zvezdnik Floridčanov.