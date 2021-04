Dragić za težave ne krivi kratkega premora, pač pa dramatično leto

Elitna kluba, ki sta od 1999 skupaj zbrala osem naslovov prvaka, letos ne igrata na ravni svojega pedigreja. San Antonio se že nekaj časa suče na robu prenove, lani se prvič po 22 letih niso uvrstili v končnico, letos so na devetem mestu kandidati za dodatne kvalifikacije, z malo možnostmi, da bi Dallas Luke Dončića izrinili s šestega mesta. Miami po lanski uvrstitvi v finale ne najde stalnosti v svoji igri in niha med prepričljivimi zmagami in skrb vzbujajočimi porazi. V ponedeljek so igrali brez Tylerja Herra in Kendricka Nunna, oba sta vprašljiva tudi nocoj. Še vedno so brez Victorja Oladipa, ki naj bi poživil napad ter poleg Jimmyja Butlerja in Bama Adebaya postal tretje zanesljivo orožje, a si je poškodoval koleno. Še vedno ni jasno, ali bo v tej sezoni sploh še stopil na igrišče. Duncan Robinson, ki je v ponedeljek zaradi težav z želodcem predčasno odšel v garderobo, ni na listi poškodovanih.

Heatom manjkajo koši Gorana Dragića, lani njihovega ključnega igralca. Po poškodbi noge v končnici ni imel veliko časa za priprave, letos ga pesti vrsta manjših poškodb, zato (še) ni v prejšnji formi, ko je igral na ravni najboljših v ligi. Dragić pravi, da ni posebnega vzroka za težave, "je kombinacija vsega skupaj". Vse skupaj vključuje tudi zelo drugačno leto. Po njegovem mnenju kratek premor med lansko in letošnjo sezono ni imel zelo velikega vpliva na uspeh moštev. "Bilo je veliko težjih stvari, pandemija, protesti (za rasno enakopravnost) ... Živimo v negotovih časih, treba je biti previden, vsak posameznik se sooča z veliko pritiski. Tudi moštva, sezona je precej drugačna, kot smo bili vajeni," poudarja. Tako morajo opravljati nenehna testiranja, spremenjen je celoten urnik srečanj in treningov, slednjih je zelo malo. "Občutek je drugačen, morda zaradi tega moštva tako nihajo v igri. Letos je vse bolj dramatično."

Ljubljančan se strinja, da moštvo preveč niha v igri, "prevzamemo vodstvo, nato naredimo nepotrebne napake, ki nas drago stanejo. Moramo ostati osredotočeni in bolje zaključevati tekme. Vsak napad je pomemben, en sam lahko spremeni potek celotne tekme. Biti moramo bolj enotni, povezani, se bolj posvečati podrobnostim."Ena od takšnih je igra v obrambi, Miami lahko postavi eno najbolj čvrstih obramb v ligi, a tega ne pokaže vsak večer. "V napadu je ključna izvedba, imeti moramo ritem, dobro blokirati igralce, paziti na čas napada. Slednje nas včasih spravi v težave, hitreje moramo začeti z akcijami, igrati z ritmom," je Dragić pred tekmo s Spursi analiziral težave Heatov.

Ob koncu sezone se za zadnjih pet mest vzhodne konference še vedno bori devet moštev, zato je vsaka tekma toliko bolj pomembna. Še vedno so lahko četrti (za Knicksi zaostajajo za dve zmagi), kar bi pomenilo, da imajo v končnici prednost domačega igrišča. Izenačeni so z Bostonom na šestem mestu, zadnjem, ki še zagotavlja, da moštvu ni treba igrati v dodatnih kvalifikacijah za zadnji vstopnici v končnico in dobi vsaj pet dni počitka pred prvim krogom finala."Priprave na tekme so bolj podrobne, moštvo mora igrati na najvišji ravni. Pomembno je, da se izognemo dodatnim kvalifikacijam, da smo varni pred njimi, upamo tudi, da bomo imeli prednost domačega igrišča. To je naš cilj," je Dragić letvico postavil na končno četrto mesto.