Dragićev Miami na pohodu po New Yorku

Netsi, ki imajo z Knicksi podobne težave kot jih imajo v Los Angelesu Clippersi ob veliko slavnejših Lakersih, so sredi precejšnje krize. Čeprav so se pred sezono okrepili z dvema zvenečima imenoma, pa Kevin Durant okreva po operaciji noge, Kyrie Irving se sooča s poškodbo ramena. Preostanek moštva precej niha v igri, za sabo imajo serijo sedmih porazov, njihov drugi strelec Spencer Dinwiddie ne najde več poti do koša. Edina tolažba je vrnitev tretjega strelca Carisa LeVerta, ki je zaradi operacije palca manjkal osem tednov.

https://sja.sportradar.com/w/24ur/19097562/3331

Povsem drugačna zgodba se razpleta v Miamiju, ta hip drugo moštvo vzhoda in tretje v celotni ligi je zabeležilo le dva poraza v zadnjih desetih tekmah. Oba sta pokazala, da imajo morda težave z zbranostjo po zaporednih tekmah in nekoliko slabšem nasprotniku. Toda v New York so prišli spočiti, trenerju Eiku Spoelstri pa želijo dokazati, da se moti, ko jih je označil za "le povprečno moštvo", kadar so na gostovanju. "To nam ni bilo niti najmanj všeč, skušamo mu pokazati, da nima prav," je dejal odlični center HeatovBam Adebayo.

Nekaj tega žara se je morda razgrelo že v Indianapolisu, ko je na plan prišla srborita nrav Jimmya Butlerja. Petelinjenje med njim in T.J. Warrenom iz Pacersov se je končalo z izključitvijo slednjega, Butler pa jo je za dobro mero pospremil z izzivalnim poljubom. "Zanj je težko, saj v obrambi lahko pazim nanj, ona pa name ne more," je prvi zvezdnik Mimija nasul dodatno sol na rano.Vse to ga je stalo 35.000 dolarjev, NBA mu je kazen naložila tudi zaradi razpihovanja dogodka na družbenih omrežjih. Njuno naslednje soočenje marca bo tako prav gotovo zelo zanimivo.