Dragićev Miami v tretje s čvrsto Filadelfijo

Prva tekma v mestu bratske ljubezni je bila brez slednje za Butlerja, neprestani žvižgi so mu zlezli pod kožo, saj je zadel le štiri od trinajstih metov in k visokem porazu (113:86) prispeval enajst točk. Tudi v drugo je bil sprejem živahen, njemu pa ni šlo veliko bolje. Toda trener Miamija Erik Spoelstra je napad Filadelfije na čelu z Joelom Embiidom razorožil s consko obrambo in zakuhal njihov prvi poraz na domačem parketu. Tretje srečanje bodo tako odločile obrambe (Sixersi so šesta, Miami enajsta po merjenju NBA), pri čemer Miami doma še posebej zavzeto varuje svoj koš.

Sixersi od vsega začetka sezone veljajo za ene od favoritov vzhodne konference, kar so že dokazali z zmagami nad Milwaukeejem, Bostonom, Indiano in Torontom. Toda hkrati jih pestijo porazi s klubi z dna lestvice, nenazadnje petkov za eno samo točko z Magici. Kar kaže, da še vedno iščejo svojo identiteto. Po besedah Tobiasa Harrisa odsevajo tekmece, "igramo na njihovi ravni, pa naj gre za obupno, povprečno ali pa najboljše moštvo v NBA. Moramo se naučiti, kako na visoki ravni igrati vsak večer."

V Miamiju bodo odsevali eno večjih presenečenj dosedanje sezone, pri čemer bi se počasi morali otresti besed o presenečenju. Po nekaj letih eksperimentiranja s postavami, sestavljenimi iz povprečnih igralcev, včasih močno preplačanimi, sta mendedež Pat Riley in Spoelstra našla oziroma vzgojila kombinacijo nadarjenih novincev in veteranov, ki s košarko brez pozicij, vztrajno obrambo in veliko strelskimi orožji vztrajno melje nasprotnike in ne odneha do zadnje sekunde. Kar so v petek znova dokazali s prigarano zmago nad Indiano, ki jo je prinesel koš Gorana Dragića.