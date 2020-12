Dragićev Miami z Magici začenja novo sezono

Prvič v zgodovini NBA je med finalom in novim začetkom minilo tako malo časa, toda po besedah trenerja Miamija Erika Spoelstre so najboljša moštva navajena takšnega ritma. "Če redno nastopaš v finalu, kot so Golden State, kot vsa moštva LeBrona (Jamesa), kot naše staro moštvo, vsa so se soočala s hitrimi prehodi (v novo sezono). To je cena iskanja veličine," ugotavlja Spoelstra. Lakersi so v noči na sredo morda tudi zaradi tega podlegli mestnim tekmecem. Jimmy Butler, ki je v finalu imel povprečje 43 minut igre na tekmo, zato ni igral na pripravljalnih tekmah, omejen igralni čas bo imel tudi v rednem delu sezone. Vodstvo kluba bo tako skušalo ohraniti svežino nog 31-letnega prvega zvezdnika. Nocojšnja tekma bo pokazala, kakšne peterke si je zamislil Spoelstra in kakšna bo vloga Gorana Dragića, potem ko je minulo sezono vodil drugi napad, v končnici pa znova prevzel vajeti prve peterke.

Miami je po dosedanjih ocenah dobro izrabil prestopno obdobje, 23-letni center Bam Adebayo je s podpisom 200-milijonske pogodbe postal temelj za prihodnost kluba, vsaj za eno leto se je vrnil izkušeni Dragić, skupaj z Butlerjem so jedro miamijevega uspeha. V klubu so izgubo Jaeja Crowderja pokrpali z veteranom Moejem Harklessom, iz Lakersov je prišel še izkušeni branilec Avery Bradley. Nobeden od njiju ni blestel v pripravljalnih tekmah, slednji je v torek dejal, da vsak prost trenutek izrabljata za učenje uigranih kombinacij moštva in ogledovanje posnetkov. "Ni lahko, ampak to je del menjave moštva. Tako kratko pripravljalno obdobje je nenavadno, ampak ne ostane nama drugega, kot da se čim prej prilagodiva," je bil jasen Bradley. Tudi Harkless ugotavlja, da bosta po podpisu pogodbe z novim klubom morala nemudoma v ogenj. "Težko se je prilagoditi, toda oba sva osredotočena, korak za korakom skušava postati boljša in se prilagoditi sistemu. Mislim, da to deluje," se je strinjal tudi Harkless.