Dragićev Miami želi z Brooklynom nadaljevati zmagovalni niz

Miami je z zmago proti Dallasu nekoliko popravil slab vtis zadnjih desetih tekem, še vedno pa ima najslabši izkupiček med prvo osmerico vzhoda. Igranje drugi dan zapored jim po navadi ne gre od rok, toda poraz proti Brooklynu bi jim znova zagrenil večer.

Jimmy Butler (desno) bo za novo zmago moral tudi proti Brooklynu začeti podobno agresivno, kot je v petek proti Dallasu. FOTO: AP

Srečanje med Miamijem in Brooklynom se prične ob 1.30 po slovenskem času.

"Potrebujemo eno dobro tekmo," je Goran Dragić iskal način, kako premagati urok slabe igre Heatov. Petkov slovenski večer mu je uslišal željo, čeprav se je pozneje kljub porazu zabaval tudi rojstnodnevni slavljenec Luka Dončić. Miami je za navijače iz Slovenije pripravil poseben program, toda tokrat se prekooceanski gostje kljub nekoliko bolj prazni dvorani niso razvneli in pripravili podobno naelektrenega vzdušja, kot ga je American Airlines Arena doživela na lanskem srečanju Miamija in Dallasa. Naša košarkarja nista imela veliko časa za počitek, še posebej Dragić, ki je Dončiću še enkrat več voščil za 21 let na zabavi v enem od klubov v mestu salse. Starejši Slovenec si ni mogel privoščiti slavja, saj jih ponoči po našem času že čaka novo merjenje moči.

Izkušeni slovenski veteran je opora trenerju Eriku Sopoelstri pri iskanju poti iz zadnje krize moštva. FOTO: AP

Odkriti pogovori Brooklyn je pred dobrim tednom ostal brez najboljšega igralca Kyrieja Irvinga, tudi pred tem Netsomu v nadaljevanju sezone ni šlo najbolje. Izgubili so štiri od pet srečanj in zapored zadnje tri, kar jim otežuje borbo za sedmo mesto z Orlandom. Obe ekipi se namreč otepata zadnjega osmega, ki še vodi v končnico, saj to pomeni, da bi se nemudoma soočili s košarkarskim strojem iz Milwaukeeja. Bucksi prihajajo v Miami ponedeljek, tekma pa bo bržčas prikaz prave vrednosti Heatov v tem trenutku. Po besedah trenerja Erika Spoelstre so sredi hitrega učenja, "ne samo novi igralci v moštvu, veliko nas gre prvič skupaj skozi NBA-sezono". Dragić pravi, da je pogovor v klubu odkrit, "povemo si, kar si mislimo, le tako lahko ekipa napreduje. Dobro košarko igramo 40 minut, potem pride osem minut slabih trenutkov, ko nam ekipe pobegnejo in tako izgubimo." Poudaril je, da so tekme v NBA dolge, "ostati moramo zbrani vseh 48 minut, saj imamo dovolj dobrih igralcev, da tudi mi zadevamo, treba je le igrati čvrsto obrambo in braniti domač obroč." Sezona se je zdaj prevesila v del, ko je pomembno vsako srečanje, še posebej proti moštvom, kot je Brooklyn, ki niso navajena zmagovati.

"Dobro košarko igramo 40 minut, potem pride osem minut slabih trenutkov, ko nam ekipe pobegnejo," ugotavlja Dragić. FOTO: AP