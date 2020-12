Dragićeve sanje: Vsak večer razmišljam o naslovu prvaka

Ljubezen med klubom in slovenskim veteranom je obojestranska, toda košarka je predvsem posel, v katerem so čustva pomembna, če se ujemajo z načrti. Predsednik kluba Pat Riley ne skriva, da ti zajemajo pogodbo še z enim superzvezdnikom, še posebej, če mu je ime Giannis Antetokounmpo . To pa pomeni reze med dosedanjimi pogodbami, da bi imeli dovolj denarja za grškega boga košarke. A so z lepo gesto – velikimi plakati po slovenski prestolnici – ljubljanskemu Zmaju dali vedeti, da je še vedno dobrodošel. "Res sem bil ganjen. Nikoli nisem skrival, da se hočem vrniti v Miami, ko sem videl, da si me želijo (v svojih vrstah) , sem občutil olajšanje in bil na koncu zelo vesel. Nova pogodba pomeni, da lahko nadaljujemo skupno pot," Dragić upa, da bodo lahko ponovili odlično leto.

"Vsak večer, preden zaspim, razmišljam o naslovu prvaka," je razkril, kaj je njegova glavna motivacija, da vztraja v napornem življenju vrhunskega košarkarja. Še posebej, ko je bil že tako blizu. Dragić sicer pravi, da sta finale in minula sezona že za njim. "Vse, kar sem odnesel iz nje, je želja, da bi bil nazaj, da bi imel drugo priložnost in bil zdrav v finalu," je poudaril, da je v mislih že usmerjen naprej. "Minulo sezono smo bili res blizu. Sedaj vemo, kaj je potrebno za to, kako dolga je pot, a vemo tudi, da imamo vsa orodja, ki jih potrebujemo. Verjamem, da nam lahko uspe, tudi zato sem se vrnil v Miami."

Previdnost v času pandemije

Pred kamero je sedel v majici z napisom kultura, še enim opominom na tako opevano klubsko obsedenost z garanjem, telesno pripravljenostjo in poudarjanjem skupine pred posameznikom. "Tukaj sem sedaj pet let, na začetku se je bilo kar težko prilagoditi. Moraš biti v izvrstni telesni pripravljenosti, vsak dan merimo delež telesnih maščob. A je zagotovo pomagalo moji karieri, to je sedaj način življenja. To je Miami kultura, nanjo smo ponosni, sam sem ponosen, da sem del tega moštva." Mnogi menijo, da je bila tudi ta kultura zaslužna za njihov preboj do velikega finala, bili so med tistimi ekipami, ki so se najbolje prilagodile na pandemično osamo Disneyjevega središča na Floridi. Morda so bile takratne razmere celo pisane na kožo Heatom in njihovi medsebojni povezanosti in načelu eden za vse, vsi za enega.

Neobičajna bo tudi prihajajoča sezona, tokrat zunaj varovalnega kokona in ob najhujšem divjanju pandemije po ZDA. "Najbolj pomembna bo naša organizacijska budnost, naša zaveza, da se bomo držali predpisanih protokolov," je poudaril trener Erick Spoelstra. Po njegovih besedah morajo sedaj ustvariti svoje lastno mini varno okolje,"moramo biti disciplinirani, ves čas misliti na to, da storimo vse, kar je v naših močeh. Virus je še vedno okoli nas, ne smemo ga podcenjevati." Spoelstra pravi, da se igralci zavedajo, kaj se dogaja v drugih športih, da se je treba strogo držati predpisanega ravnanja, pa še to ne zagotavlja stoodstotne varnosti. To poudarja tudi Dragić: "Ob vrnitvi v telovadnico se znova zavedamo, kako pomembno je odgovorno obnašanje, nošenje mask, izogibanje gneči. Skrb, da bodo vsi varni. Upam, da bo cepivo učinkovito in bodo razmere znova normalne."



Vzhod je nepredvidljiv

Temni oblaki pred začetkom sezone niso pregnali ugibanj, kako sta nabor in prestopno obdobje spremenila razmerja moči. V prenovljeni vzhodni konferenci bo preboj do velikega finala še težji, dežurni favorit vzhoda Milwaukee se je okrepil z novim organizatorjem igre Jruejem Holidayjem. Boston je svoji že tako nevarni postavi dodal še Tristana Thompsona pod košem. Brooklyn z vrnitvijo Kevina Duranta postaja nova uganka vzhoda, nihče si ne upa napovedati, ali bodo izjemno dobri ali izjemno slabi. Filadelfija skuša notranja neravnovesja uskladiti z novim vodstvom, na klopi vajeti sedaj drži sloviti trener Doc Rivers, ki sicer ni znal umiriti notranjih trenj pri Clippersih, v vrhu kluba sedi spretni Daryl Morey iz Houstona. V Washingtonu upajo, da bo zvezdniška kombinacija Bradleyja Beala in Russella Westbrooka več kot samo obupen poskus obdržati Beala v ameriški prestolnici. In seveda Kanadčani. Toronto je v Orlandu po odličnem rednem delu sezone pogorel v polfinalu, a so zelo nevarni.