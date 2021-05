Druga tekma bo pokazala, ali lahko LA upočasni Dončića

Čas med prvo in drugo tekmo v končnici NBA je garaško delo za trenerski del kluba, ko po razkriti strategiji tekmecev na prvem srečanju išče odgovore nanjo, hkrati pa že vključuje spremembe, ki jih bodo vmes pripravili v nasprotnem taboru. Ta zapletena matematika je pri Clippersih poenostavljena v eno samo enačbo z eno neznanko – kako ustaviti Dončića. Reševali so jo pet dni, a je Slovenec na prvi tekmi z 31 točkami in trojnim dvojčkom (dvomestnim številom točk, podaj in skokov) vseeno razstavil njihovo obrambno taktiko. Glavna žrtev je bil hrvaški center Ivica Zubac, preko in mimo katerega je dosegel šest košev. Ko so Losangelešani v drugem polčasu nadenj poslali po dva obrambna igralca, so ostali Mavericksi izrabljali njegove podaje. Trener Clippersov Tyronn Lue je dal vedeti, da bo nocoj Slovenca skušal ustaviti njihov najboljši obrambni igralec, Kawhi Leonard. "Imamo tri ali štiri igralce, ki jih lahko postavimo ob Dončića, in tako lahko nekoliko premešamo obrambno delo, a mislim, da boste v torek dobili, kar vas zanima," je napovedal Lue.

Križem rok niso stali niti pri Dallasu. "Raje igramo z višjo postavo, če lahko, pomaga nam pri skokih za žogo, ti pa so zelo pomemben del košarke v NBA," je dejal gostujoči strateg Rick Carlisle. "Vse je na mizi. Moramo pričakovati, kaj bodo naredili – morda bo v začetni peterki (Rajon) Rondo, morda bodo začeli z nizko postavo in (Marcusom) Morrisom v vlogi centra. Ali pa bodo nadaljevali z Zubcem. Pripravljen moraš biti na vse," je razmišljal o taktičnih možnostih tekmecev. Leonard je na prvi tekmi dušil igro Kristapsa Porzingisa; če bo svojo pozornost preusmeril k Dončiću, bi lahko Latvijec lažje pokazal svoje strelske veščine. "Nanj je pazil eden od petih najboljših obrambnih igralcev na svetu, tako zelo spoštujejo njegove zmožnosti v napadu. Ostal je potrpežljiv in našel način, da si je ustvarjal priložnosti med tekmo. Nekajkrat je postal nestrpen in poskusil z ne najboljšimi meti. Ampak vseeno je pokazal disciplino in potrpežljivost, prosti meti ob koncu tekme pa so bili zelo pomembni," je Carlisle pohvalil drugega zvezdnika Dallasa.

Maverickse čaka trdo delo v obrambi, čeprav vse podrobnejše statistične analize, ki jih omogoča sodobna tehnologija, kažejo, da nihče nima pravega odgovora, kako ustaviti strelce od daleč, ko jim žoge letijo skozi obroč. NBA je vse bolj liga trojk, moštva vse bolj mečejo izza črte za tri točke, pri čemer je natančnost ključna za uspeh, ta pa ni preveč odvisna od obrambe, pač pa bolj od sreče in trenutnega razpoloženja strelcev. To je skrb več za Dallas, saj jim nasproti stoji moštvo, ki je v rednem delu sezone z naskokom vodilo v ligi z 41-odstotno natančnostjo pri metih za tri točke. Težko je verjeti, da se bo ponovila prva tekma, ko so od daleč zadeli le 11 metov v 40 poskusih (27,5-odstotna natančnost). Kako se razpletejo stvari, ko te nemudoma zasuje ploha trojk, pa so slovenski navijači videli včeraj, ko je Milwaukee potopil nemočni Miami Gorana Dragića.