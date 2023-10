27. Ljubljanski maraton ponovno z izjemno udeležbo

Prijave na Volkswagen 27. Ljubljanski maraton so zaprte in tokrat se organizatorjem ponovno lahko smeji. Rekordno udeležbo namreč napovedujejo na otroških tekih, kjer se bo na ljubljanske ulice podalo prek 9.000 nadobudnih tekačev. "Ta številka kaže, da tek pridobiva na priljubljenosti tudi med mladimi. Še nikoli doslej namreč nismo imeli na šolskih tekih prijavljenih toliko otrok," je zadovoljna Barbara Železnik , vodja projekta Volkswagen Ljubljanski maraton.

V Ljubljano poleg lanskoletnega zmagovalca Adihane prihajajo še drugouvršČeni z lanskega maratona Henok Tesfay Ghebreab (Eritreja), Ashenafi Moges Weldegiorgis (Etiopija), ki se lahko pohvali s prvim mestom letos v Stockholmu, Mohcin Outalha (Maroko), letošnji zmagovalec v Dohi, in Edmond Kipngetich (Kenija), z dobrim rezultatom na polmaratonu (59,25). "Ponosni smo, da ohranjamo zlati znak mednarodne atletske zveze, saj izpolnjujemo zahtevne organizacijske kriterije ter zagotavljamo zadostno število kakovostnih tekačev. Letošnji cilj pri moških je rezultat okoli 2 ur 6 minut in 30 sekund. Pri ženskah lovimo rezultat okoli 2 ur in 21 minut. Upamo, da bodo pogoji ustrezni, kakovostnih tekačev in izkušenj pa nam zagotovo ne manjka," pravi Gabrijel Ambrožič , zadolžen za elitni tekaški program.

Prvič odstotek tujih tekačev dosega 34 odstotkov vseh udeležencev. Na progi bo teklo prek 4.500 tujcev, največje so skupine s Hrvaške, Srbije in Avstrije. Skupno v Ljubljani pričakujejo tekače iz okoli 70 držav, med njimi tudi prvo ime lanske prireditve oziroma lanski zmagovalec Etiopijec Gebretsadik Abraha Adihana . "Ob tako velikem številu prijav lahko rečem le, hvala tekačem, ker nam zaupajo," dodaja Železnikova.

V ženski konkurenci bodo v ospredju tekle Valentina Chepkwemoi Mateiko (Kenija), druga letos v Copenhagnu, Gebiyanesh Ayele Gedamu (Etiopija), ki je na zadnjih dveh maratonih v Amsterdamu dosegla četrto in osmo mesto, Sentayehu Lewetegn Hailemichael (Etiopija), ki je v Ljubljani leta 2019 dosegla šesti rezultat.

Vabilu organizatorje se je odzvalo tudi 29 domačih vrhunskih tekačic in tekačev. Na različnih razdaljah se bodo letos med drugim spet preskusili zmagovalka na 10 kilometrov Liza Šajn, zmagovalca na 21 kilometrov Domen Hafner in Anja Fink ter drugouvrščena Neja Kršinar, Tudi na najdaljši razdalji bomo lahko spet spremljali lanskoletna zmagovalca, Roka Puharja in Katjo Martinšek. Ob naštetih pa še Primoža Kobeta, Marušo Mišmaš Zrimšek, ki bo tekla na 21 kilometrov in Klaro Lukan.

Prenos na POP TV

Naslednja tri leta boste prenos maratona v živo spremljali tudi na programu POP TV ter na spletni strani 24ur.com. Prvič že v nedeljo, 22. oktobra, z začetkom nekaj minut pred štartom prvega nedeljskega teka. Posebna pozornost bo namenjena tudi sobotnemu programu, ki ga organizatorji posvečajo najmlajšim tekačem.