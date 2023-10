Debelejši podplati kot simbol 'razvajene generacije'

Danes domala vsi proizvajalci tekaške obutve ponujajo copate z odebeljenimi in dodatno ublaženimi podplati. "Superge", kot smo jih bili vajeni, počasi izginjajo, v ospredju so tekaško udobje in varčevanje z energijo. Proizvajalci obljubljajo hitrejši tek in manj utrujenosti, tudi organizatorji Volkswagen 27. Ljubljanskega maratona zaradi napredka tekaške tehnologije pričakujejo hitrejše čase na kraljevski razdalji.

Sejem Tečem v zelenem ringu stožiške Arene je, poleg tega, da tekači od četrtka lahko dvignejo svoje štartne številke, tudi dober kazalnik napredka tekaške tehnologije. "Odkar sem bil leta 2012 na olimpijskih igrah, je tehnologija zelo napredovala. Če primerjam tekaške copate izpred 10 let z današnjimi modeli, je kot dan in noč. Veliko bolj prijazni copati so za ahilovo tetivo, za plantarno fascijo. Preprosto lažje se teče in čutim, kako me čevelj potiska naprej, ne pa v tla, hkrati pa dobivamo čedalje več občutka, kako je treba pravilno teči," svojo izkušnjo pojasni eden najboljših slovenskih maratoncev Primož Kobe, ki bo letos udeleženec polmaratonske preizkušnje v Ljubljani.

Skoraj vsi tekaški copati za tek po asfaltu in trdih podlagah imajo danes debelejše vmesne podplate. Nekateri med temi modeli so mehki, a se skorajda ne dajo več upogniti. To je zaradi vgrajenih karbonskih plošč v podplatu, nas podučijo na sejmu. Nekateri modeli stanejo tudi do 500 evrov in so namenjeni samo za tekme, za enkratno uporabo. "Ljudje iščejo veliko blaženja, udobje. Menim, da danes imamo vsi kakšno kilo preveč, morda smo tudi nekoliko razvajena generacija," pravi Rok Erjavec, predstavnik podjetja Hoka.

Globalni trg športne obutve poganja inovacije. Trenutno ljudje zapravi(m)jo okoli 100 milijard evrov letno za športno obutev, z letno rastjo sedmih odstotkov. "Prihajajo vedno novi materiali z boljšimi lastnostmi, izboljšujejo odriv, zdaj je v naših tekaških copatih nek material, ki je za tretjino bolj odbojen. Najpomembnejša lastnost teh, preprosto povedano, debelih copat pa je, da si kasneje utrujen," dodaja Erjavec. Športne ure ali statusni simbol Tudi zapestne športne ure že nekaj let doživljajo napredek. Prej kot zapestni časomerilci se danes te pametne naprave spreminjajo v zapestne osebne asistente oziroma trenerje. Uporabnike opozarjajo na počitek in regeneracijo, vzpodbujajo k treningu, skrbijo za hidracijo in še mnogo uporabnih in manj uporabnih priporočil. Najbolj napredujejo baterije, senzorji srčnega utripa na zapestju, v materialih, da so ure lažje. Izboljšujejo ločljivost z novim zaslonskimi tehnologijami.

Športne ure