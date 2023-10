Volkswagen 27. Ljubljanski maraton v živo na POP TV

Iz komentatorske kabine, ki bo locirana na cilju maratona, vas bosta pozdravila komentatorja prenosa, novinar Jure Tepina in tekačica Anica Živko. "Vesel sem, da kot medijska hiša spodbujamo športne aktivnosti in nizu športnih prenosov dodajamo še najbolj ljudskega, to je maraton. Kot nekdanji atlet bom skupaj z gledalci podoživljal strast in voljo udeležencev, ki jih združuje želja po teku in gibanju nasploh. Komentatorska kabina je skoraj nared, da v slovenske domove prek televizije in spletne strani ponudi vse razsežnosti tega dogodka," sporoča Tepina.

Na trasi in ob njej, na štartu, cilju in povsod vmes bosta leteča novinarja Tanja Volmut in Marko Gregorc, ki se bosta pomešala z navijači in tekači ter lovila trenutke osebnih zmag. Mesto režije prenosa bo zasedel športni novinar Božidar Bulat, ki bo v rokah držal vse niti vpletenih, da boste lahko uživali v tekaški predstavi. "Navdušen sem, da bo prenos maratona pri nas na POP TV in da bomo gledalkam in gledalcem doma na ekrane prenesli vsa čustva tega velikega športnega praznika. Prenos bomo popestrili z izjavami tekačev ter javljanjem neposredno s trase ali navijaških con."

Se vidimo na štartu in objamemo v cilju, pa tudi če prek POP TV, 24ur.com ali VOYO; slednji bo prenos zaključil s prav zadnjim tekačem na progi.