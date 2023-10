Da vas ne preseneti: ljubljanski maraton z velikimi spremembami

Prek 22.500 udeležencev v najbolj tekaškem vikendu v letu napoveduje športni praznik, ki ga prestolnica ni doživela že nekaj let. To je četrta najvišja udeležba in se ujema s poročili z drugih tradicionalnih maratonskih prizorišč. Tek in tekaške preizkušnje po letih pandemije doživljajo preporod. "Še posebej v Evropi so vsi maratoni doživeli veliko rast števila udeležencev. Tudi pri nas in še naprej se bomo trudili v tej smeri," pravi Gabrijel Ambrožič , vodja programa vrhunskih tekačev na Volkswagen 27. Ljubljanskem maratonu.

V tej luči morda še najbolj izstopa rekordno število prijavljenih tujih tekačev. Tisti, ki so izbrali najkrajšo razdaljo, bodo tekli po najbolj spremenjeni trasi. "Imamo kar nekaj novosti, štart se seli na Trg Ajdovščina pri Figovcu, čakalnica za štart 10-kilometrskega teka je na Šubičevi ulici, trasa na tej razdalji pa z Dunajske ceste zavije desno že na križišču s Topniško ulico in nadaljuje na Linhartovo. Tam se priključi 42-kilometrski trasi skozi ožje mestno središče," pravi Barbara Železnik , vodja projekta Volkswagen 27. Ljubljanskega maratona.

Novost je tudi mesto prevzema štartnih številk. Tega so letos vključno s sejmom Tečem preselili v Areno Stožice na zeleni ring. Na sejmu, ki se začenja v četrtek ob 9. uri, se bo predstavilo 40 razstavljavcev iz sveta tekaškega športa, torej opreme, prehrane in drugih področij, ki sestavljajo ta šport. "Vstop na sejem je prost, prav tako bodo brezplačni tudi prevozi z avtobusom za vse, ki se bodo izkazali z vavčerjem, štartno številko ali akreditacijo. To velja tako za obiskovalce sejma, kot za udeležence tekov v nedeljo. Vse pozivamo, naj parkirajo na parkiriščih ob mestnih vpadnicah P+R, kjer bodo poleg rednih linij tudi dodatni prevozi v center mesta," dodaja Železnikova.

Poleg vseh godb, ki tradicionalno ob trasi podpirajo tekače, so letos organizatorji postavili tudi štiri posebne navijaške točke, ki bodo predstavljale četrtne skupnosti. "To so navijaške točke za Bežigradom pri poslovni stavbi Mercatorja, v Dravljah na Regentovi cesti, na Viču ob gimnastičnem centru in na Rudniku pri Osnovni šoli Oskarja Kovačiča."