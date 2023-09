Skrivnost spočitih tekačev

Rekreativni tekači se pogosto osredotočajo na hitrost in vzdržljivost ter tudi nadzor telesne teže, vendar je ključna, a pogosto spregledana sestavina celostne tekaške forme prehrana. Strokovnjaki poudarjajo, da hranila pred, med in po teku lahko znatno vplivajo na boljše počutje, uspeh in hitrejšo regeneracijo. Najpomembnejši nasvet Romana Kejžarja pa je, da se prehranjujte čim bolj raznovrstno.

Po podatkih Healthline so tri makrohranila, pomembna za splošno prehrano tekača: ogljikovi hidrati, beljakovine in maščobe. Ogljikovi hidrati so primarni vir energije med vadbo, še posebej za daljše teke. Beljakovine so bistvene za okrevanje mišic, medtem ko zdrave maščobe zagotavljajo trajen vir energije. "Prehrana je zelo pomembna. Z njo vzdržujemo primerno telesno težo. Že dodaten kilogram je lahko razlika med dobrim in vrhunskim rezultatom," pravi najboljši slovenski maratonec Roman Kejžar. A to ne velja le za vrhunske atlete, pravega režima se morajo držati tudi rekreativni tekači. "Poskrbeti moramo, da je hrana raznovrstna, saj vzdržljivostni teki zahtevajo dobro kri in če nam nekaterih hranil primanjkuje, se poslabša krvna slika, lahko pride do stresnih zlomov, vse kot posledica slabe prehrane." Brez goriva ne gre Ogljikovi hidrati so naš glavni vir energije, poganjajo vse procese v telesu, so ključni za delovanje možganov in mišic in verjetno boste opazili razliko, če med treningom (pomotoma ali namenoma) drastično povečate ali zmanjšate skupen vnos ogljikovih hidratov.

Esencialna hranila

Načeloma strokovnjaki svetujejo vnos od treh do petih gramov ogljikovih hidratov na kilogram telesne teže. 80-kilogramski tekač bi tako potreboval okoli 400 gramov ogljikovih hidratov. Vseeno je treba prilagoditi tudi tip ogljikovih hidratov glede na tip vadbe. Hitrostne vadbe, kot so intervalni teki ali fartlek, pa tudi dirke, porabljajo ogljikove hidrate hitreje kot počasnejše in lažje vadbe. Tukaj se bo obneslo karkoli od belega kruha do palačink, banan ali riža, krekerjev ali krompirja, svoje telo morate poznati dovolj dobro, da veste, kaj vam ugaja in kaj ne. Regeneracija: Puste beljakovine in zdrave maščobe Institut Johns Hopkins Medicine priporoča puste beljakovine, kot so ribe, perutnina, fižol, leča in tofu, kot del prehrane tekača. Prav tako je zaželeno uživanje zdravih neživalskih maščob, kot so olivno olje, avokado ali oreščki. Ta živila ne zagotavljajo le bistvenih hranil, ampak tudi pomagajo pri hitrejšem okrevanju po teku in zaščiti srčno-žilnega sistema. Hidracija, hidracija in hidracija Hidracija je še en ključni vidik, ki ga tekači ne smejo prezreti. Voda je najbolj preprosta možnost, vendar med daljšimi teki lahko izotonične pijače zagotovijo ne le hidracijo, ampak tudi bistvene elektrolite, ki se izgubijo med potenjem.

Tekači morajo skrbeti za primerno hidracijo.