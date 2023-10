Skupaj pišeta zgodbe navdiha in spodbujata trajnostno mobilnost

Volkswagen Ljubljanski maraton, ki bo 21. in 22. oktobra letos napisal že svojo 27. zgodbo, je veliko več kot le tekaški dogodek. Je dogodek, ki ne diskriminira po spolu, starosti in fizični pripravljenosti. Je dogodek, ki gradi skupnost, ki jo združuje več kot le ljubezen do teka, širi pozitivno energijo, navdihuje ter ozavešča o pomembnosti zdravega načina življenja ter varovanja okolja. Zaradi skupnih vrednot in ciljev pa se je spletlo tudi čudovito partnerstvo med največjim tekaškim dogodkom v Sloveniji ter mednarodno avtomobilistično znamko, ki traja že več kot desetletje.

Le še nekaj dni nas loči do največje slovenske tekaške prireditve, ki z razlogom vsako leto privabi tisoče rekreativnih pa tudi kar nekaj profesionalnih tekačev iz celega sveta, ki se odločijo preizkusiti svojo tekaško formo na očarljivi trasi v naši prestolnici. Na Volkswagen 27. Ljubljanskem maratonu bomo tako ponovno priča številnim inspirativnim zgodbam posameznikov, ki iz leta v leto dokazujejo, da je s pozitivnimi mislimi in jekleno voljo mogoče premikati gore.

icon-expand Na Volkswagen Ljubljanskem maratonu smo vsako leto priča številnim navdihujočim zgodbam tekačev. FOTO: Arhiv naročnika

Kratek skok v zgodovino 27. oktobra 1996, ob stoletnici prvega maratona na olimpijskih igrah moderne dobe, se je skupno 673 tekačev preizkusilo na maratonski (42,195 km), polmaratonski (21,0975 km) ter rekreativni progi (takrat 7 km) prvega Ljubljanskega maratona. Mednarodne udeležbe takrat še ni bilo. Proga maratona je bila speljana po ulicah v samem središču Ljubljane in okolici. Organizatorji so se iz leta v leto trudili, da bi na prireditev privabili čim večje število tekačev, pri organizaciji pa so se soočali s številnimi izzivi, med drugim so morali denimo nekajkrat spremeniti tudi progo in startno ciljni prostor. A kjer je volja je pot, pravijo, in tako so z zavedanjem, da delajo dobro, v Mestni občini Ljubljana, ki tudi sicer ves čas aktivno sodeluje pri spodbujanju športa in športne aktivnosti, ob podpori številnih društev, zvez in organizacij dosegli, da se je krivulja udeležencev na Ljubljanskem maratonu strmo vzpenjala, prireditev pa je postala odmevna tudi onkraj meja. Leta 2000 so organizatorji v sklop tekmovanja vključil še osnovnošolski in srednješolski tek ter tekmovanje za najmlajše, skupaj pa je ljubljanske ulice takrat zavzelo 2109 tekačic in tekačev na vseh tekih. Zaradi vse večjega števila udeležencev se je pozneje prireditev razširila na dva dneva. Največjo udeležbo so organizatorji zabeležili leta 2015, ko se je na ulice prestolnice podalo kar 24.372 tekačev, letos pa se jih pričakuje okoli 23.000. Tudi nagrade za zmagovalce so se z leti zvišale in tako se Volkswagen Ljubljanskega maratona udeležujejo celo najboljši maratonski tekači na svetu.

icon-expand Vsako leto srce Volkswagna bije s tekači. FOTO: Arhiv naročnika

Desetletje simbioze, povezanosti in navdiha Da Ljubljanski maraton ni zgolj še ena v nizu tekaških prireditev, so prepoznali tudi številni sponzorji, ki so se z veseljem priključili projektu in tako pomagali soustvarjati vsebino samega dogodka, širiti pozitiven (športni) duh ter navdihovati tako tekače kot navijače. Zaradi skupnih vrednot se je kot rečeno spletlo tudi čudovito partnerstvo med največjim tekaškim dogodkom v Sloveniji ter mednarodno avtomobilistično znamko Volkswagen. Že leta 2005 je bil Volkswagen del dogodka, takrat kot diamantni sponzor, leta 2013 pa je postal generalni sponzor. Tako se dogodek zadnjih deset let imenuje Volkswagen Ljubljanski maraton. Obe strani si že od začetka delita skupne cilje, med katerimi je poudarek na spodbujanju zdravega načina življenja, športa in aktivnosti ter na promociji trajnostne mobilnosti in s tem varovanja okolju. Skupaj rasteta, spodbujata, navdihujeta in ozaveščata. Skupaj ozaveščata o prednostih trajnostne mobilnosti Pri Volkswagnu namreč že veliko let spodbujajo in razvijajo električno mobilnost, njihova namera pa je elektrificirati celotno modelsko paleto in vlagati v celovit pristop. Zavedajo se namreč, da mora biti električna mobilnost tudi trajnostna, ne le za nekatere, ampak za vse. Volkswagen zato na Volkswagen Ljubljanskem maratonu tekače spremlja z električnimi vozili ter vse obiskovalce prireditve aktivno ozavešča o okoljskih koristih uporabe električnih vozil in o pomembnosti zmanjševanja ogljičnega odtisa. S spodbujanjem trajnostne mobilnosti želijo ljudem predstaviti alternativne načine prevoza, ki so bolj prijazni do okolja in prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja zraka ter izpustov toplogrednih plinov. Tako tekači kot ostali obiskovalci prireditve si lahko na prizorišču maratona ogledajo najnovejše električne modele iz družine ID. in se prijavijo na testno vožnjo. S svetovalci pa se lahko pogovorijo tudi o možnostih polnjenja električnega vozila ali pa o izgradnji domače sončne elektrarne.

icon-expand Volkswagen na Volkswagen Ljubljanskem maratonu tekače spremlja z električnimi vozili ter vse obiskovalce prireditve aktivno ozavešča o okoljskih koristih uporabe električnih vozil in o pomembnosti zmanjševanja ogljičnega odtisa. FOTO: Arhiv naročnika