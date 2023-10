'Tekaške treninge dopolnjujte s treningi moči'

Najbolj pričakovani tekaški dogodek VW 27. Ljubljanski maraton je vse bližje. Večina tekačev je že v optimalni formi, za organizatorje so zadnji dnevi bolj naporni, za tekače pa bi morali biti namenjeni lahkotnejšim dejavnostim in počitku. "Zadnji teden pred maratonom tekači lahko odtečejo kakšen daljši, vendar lahkotnejši tek, sicer si naj vzamejo veliko počitka. Morda tudi nekaj krajših intervalov, ki simulirajo ritem teka na maratonu ali polmaratonu. Če denimo tečete polmaraton, si zastavite 15-kilometrsko razdaljo in jo razdelite na 3 dele z obveznimi vmesnimi počitki, " svetuje atletski trener Uroš Kogal .

Meni, da bi se tekači morali najprej osredotočiti na pravilno tehniko teka, na biomehaniko in šele potem usmeriti pozornost v rezultatske in druge cilje. Izpostavlja dve večji napaki, ki jih opaža pri rekreativnih športnikih. "Prva je ta, da preveč zahtevamo od svojega telesa. Ko smo enkrat stari več kot 40 ali 45 let, se moramo zavedati, da tečemo za zdravje. Včasih je že priprava na te tekaške prireditve lahko zdravju škodljiva, še posebej, če si postavljamo nerealne rezultatske cilje. Poudariti želim, da ni nujno, da tekač vsak dan preteče 10 ali več kilometrov v predvidenem tempu. To še ne pomeni, da bo tekel bolje ali bo bolj zdrav."

Druga večja napaka je povezana s tehniko teka. "Pri večini tekačev je nepravilna, zato so pogoste tudi poškodbe. Pri tem bi izpostavil trde korake, postavljanje stopala pred telo, obračanje stopal navzven ali navznoter. Če je pri tem tekač še višje rasti, so obremenitve na telo že pri polmaratonski razdalji ogromne. Bolj kot je utrujen, dlje časa drži stik s podlago, več vseh negativnih šokov absorbirajo sklepi."