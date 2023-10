Tekaški 'stroji' iz Etiopije in Kenije tudi na Ljubljanskem maratonu

Od pripravljalnih centrov v Keniji in Etiopiji, kjer trenirajo in živijo nad 2000 metri nadmorske višine, elitni maratonci potujejo po svetu in skrbijo za dodaten "spektakel" in rekorde na svetovnih maratonskih prizoriščih. Vzhodnoafriški tekači (z nekaj izjemami) že 60 let dominirajo na najdaljši olimpijski razdalji. Njihov način treninga je poskrbel tudi za razcvet tako imenovanega tekaškega turizma, kjer turistične agencije prirejajo posebne kampe za obiskovalce z Zahoda, željne napredka. Tudi ljubljanski rekord bodo naskakovali tekači iz najbolj poznane tekaške regije.

Večina elitnih tekačev prihaja iz regije Rift Valley ali doline sredi afriške tektonske plošče. Njihovi tekaški uspehi zadnjih desetletij so tako izvenserijski, da raziskovalci opravljajo študije o tem, zakaj prevladujejo na tekmah na dolge razdalje. A enoznačnega odgovora na to ni oziroma je skupek številnih dejavnikov, predvsem življenja in treninga v kenijskih in etiopskih višavah, jeklene discipline pri treningu in prehrani, genetskih značilnosti in predvsem prepričanja, da jih na tekmovanjih nihče ne more več premagati.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Danes za afriške maratonke in maratonce skrbijo priznane evropske športne agencije, urejajo potovanja po svetu, prehranski in trenažni režim. Tudi ljubljansko tekaško elito tako spremlja Nizozemec Mark Derks, član agencije Global sports communications. "S tekači začnemo delati v tekaških centrih v Keniji in Etiopiji. Tam jih izobražujemo o pravilni prehrani, ustreznem počitku, sestavimo jim vrhunske načrte za trening in podobno. A v ta proces jih vključimo šele, ko so pripravljeni spremeniti svoje navade."

icon-expand Rezultat bo odvisen tudi od tekačev "zajcev" FOTO: Aljoša Kravanja

Tako kot rangiramo največje svetovne maratone, tako rangiramo tudi najboljše maratonske tekače. In če ima ljubljanski tekaški spektakel zlati znak Svetovne atletske zveze, je elitna skupina tekačev morda rang nižje, pojasnjuje Gabrijel Ambrožič, skrbnik vrhunskega tekaškega programa pri Volkswagen Ljubljanskem maratonu. "Naloga organizatorjev vrhunskih maratonov je, da vsako leto skušajo doseči izboljšanje rekorda prireditve. Letos takšnih pričakovanj nimamo, saj med povabljenimi elitnimi tekači ni takšnih, ki bi lahko tekli pod dvema urama in štirimi minutami. Vendar lahko tudi v tej skupini kakšen tekač preseneti ali, kot rečemo, da se mu strga. Pri tekačicah je tudi nekaj takšnih, ki so sposobne teči blizu ljubljanskega rekorda, torej okoli dveh ur in dvajsetih minut."

Na Volkswagen 27. Ljubljanskem maratonu bodo poleg lanskoletnega zmagovalca Gebretsadika Abraha Adihane v boju za zmago še drugouvrščeni z lanskega maratona Henok Tesfay Ghebreab (Eritreja), Ashenafi Moges Weldegiorgis (Etiopija), ki se lahko pohvali s prvim mestom letos v Stockholmu, Mohcin Outalha (Maroko), letošnji zmagovalec v Dohi, in Edmond Kipngetich (Kenija), z dobrim rezultatom na polmaratonu (59,25).

Ljubljanski maraton je tudi odlična odskočna deska za največje svetovne maratone. London, Boston, New York, Chicago in Berlin so želje letošnjih udeležencev, a na te prireditve načeloma lahko pridejo le s povabilom organizatorjev. "Če tečejo zelo dobro, dobijo priložnost tudi na kakšnem od teh maratonov. A med našo skupino je denimo tudi tekač, ki v Ljubljani lovi normo za olimpijske igre v Parizu," pravi Derks.

V ženski konkurenci bodo v ospredju tekle Valentina Chepkwemoi Mateiko (Kenija), druga letos v Kopenhagnu, Gebiyanesh Ayele Gedamu (Etiopija), ki je na zadnjih dveh maratonih v Amsterdamu dosegla četrto in osmo mesto, Sentayehu Lewetegn Hailemichael (Etiopija), ki je v Ljubljani leta 2019 dosegla šesti rezultat.