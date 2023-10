Za Volkswagen 27. Ljubljanski maraton skrbi kar 1.300 prostovoljcev

Med skupno 13.550 udeleženci nedeljskih tekov na 10 kilometrov, polmaratona in maratona je razmerje bo razmerje 60:40 v prid moških udeležencev. Prisotni bodo tekačice in tekači iz 68 držav, najbolj zastopani tujci bodo Hrvati. Najstarejši tekač ima 86 let, najmlajši pa 16. Če bi kovinske ograje, ki jih uporabljajo ponekod ob trasi postavili v ravni črti, bi segale skoraj rondija Tomačevo do Južne Ljubljanske obvoznice.