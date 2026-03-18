Liga prvakov

Liverpool pred domačimi navijači v lovu za minimalnim zaostankom

Liverpool, 18. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Liverpool

Danes zvečer bomo dobili imena zadnjih štirih potnikov za mesta v četrtfinalu Lige prvakov. Za eno izmed teh štirih mest se bosta na kultnem Anfieldu udarila domači Liverpool in turški Galatasaray, ki je na prvi tekmi zmagal z rezultatom 1:0. Z identičnim rezultatom se je končala tudi prva letošnja medsebojna tekma v drugem krogu skupinskega dela. Zato zasedbo Arneja Slota na povratni tekmi čaka vse prej kot lahko delo, česar se zaveda tudi domači strateg. A karte bodo tokrat nekoliko obrnjene, saj bo tokrat Liverpool tekmo igral doma, kjer v Ligi prvakov kaže boljše predstave. Povratno tekmo si boste lahko od 20.30 dalje ogledali na Kanalu A in VOYO.

Kljub temu, da je imel Liverpool na prvi tekmi več priložnosti za zadetek, bodo redsi danes lovili minimalni zaostanek iz prve tekme. Domači nogometaši bodo morali biti predvsem bolj učinkoviti pred golom nasprotnika, kar je na včerajšnji novinarski konferenci pred tekmo poudaril nizozemski strateg Arne Slot: "Imeli smo svoje priložnosti, vendar jih nismo izkoristili, za kar je bilo odgovorno tudi moštvo Galatasaraya, ki ima v svoji ekipi izvrstno energijo, njegovi nogometaši pa se stalno borijo za žogo. Ob tem pa imajo dobro miselnost in močne branilce."

Arne Slot
FOTO: Profimedia

Liverpool je skozi celotno sezono Lige prvakov na domačih tleh kazal boljše predstave, kjer je med drugim premagal tudi oba kluba iz španske prestolnice madridski Real in Atletico, kar lahko redsom daje upanje za povratno tekmo pred domačimi navijači, saj bo danes tekma odigrana na angleški zelenici. "V letošnji sezoni smo pokazali, da smo doma boljši kot v gosteh. Doma smo premagali Real in Atletico Madrid. Potrudili se bomo, da bodo šle tokrat priložnosti v našo korist in ne v korist Galatasaraya, kakor na prvi tekmi", je pred tekmo dejal Slot.

Redsi bodo torej danes lovili minimalni zaostanek iz prve tekme, a klubu iz Anglije so v preteklosti uspeli že večji preobrati. Med bolj znanimi je bil preobrat proti Barceloni leta 2019, ko so uspeli nadoknaditi zaostanek treh golov s prve tekme. Del tistega moštva je bil tudi trenutni član zasedbe Nizozemca Andy Robertson, ki verjame, da je tudi trenutno moštvo sposobno obrniti zaostanek s prve tekme.

Andy Robertson
FOTO: Profimedia

"Verjamem, da je ta ekipa dovolj dobra za uvrstitev med osem najboljših, vendar moramo to kot moštvo tudi pokazati. Prejšnji teden na igrišču nismo pokazali dovolj, mučili smo se po vsem igrišču, zato se mora raven naše igre dvigniti. Na celotni ekipi je, da pokažemo dobro predstavo in naše navijače domov pošljemo zadovoljne," je pred povratno tekmo izjavil škotski branilec.

Ali bo Angležem tudi tokrat uspelo obrniti rezultat v svojo korist, bomo izvedeli že danes zvečer, ko bomo obračun od 20.30 dalje prenašali na Kanalu A in VOYO, strokovni gost v studiju pa bo Dejan Grabić.

Vse na enem mestu: veliki preobrat Sportinga, PSG in Real suvereno naprej

bibaleze
Portal
To počnemo vsak dan in ne opazimo, kako škoduje družinskim odnosom
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka o iskrenem pogovoru z očetom, ki ji je spremenil življenje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Kviz: Preverite, kateri sanjski moški je pravi za vas
Kviz: Preverite, kateri sanjski moški je pravi za vas
vizita
Portal
Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Zakaj občutek krivde ob počitku škoduje vašemu zdravju
Zakaj občutek krivde ob počitku škoduje vašemu zdravju
cekin
Portal
Vaš sanjski dom za ceno evropskega parkirišča
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
moskisvet
Portal
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
dominvrt
Portal
Nevarna glivična bolezen tulipanov, ki lahko uniči celoten nasad
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
okusno
Portal
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
