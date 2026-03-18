Liverpool pred domačimi navijači v lovu za minimalnim zaostankom

Kljub temu, da je imel Liverpool na prvi tekmi več priložnosti za zadetek, bodo redsi danes lovili minimalni zaostanek iz prve tekme. Domači nogometaši bodo morali biti predvsem bolj učinkoviti pred golom nasprotnika, kar je na včerajšnji novinarski konferenci pred tekmo poudaril nizozemski strateg Arne Slot : "Imeli smo svoje priložnosti, vendar jih nismo izkoristili, za kar je bilo odgovorno tudi moštvo Galatasaraya, ki ima v svoji ekipi izvrstno energijo, njegovi nogometaši pa se stalno borijo za žogo. Ob tem pa imajo dobro miselnost in močne branilce."

Liverpool je skozi celotno sezono Lige prvakov na domačih tleh kazal boljše predstave, kjer je med drugim premagal tudi oba kluba iz španske prestolnice madridski Real in Atletico, kar lahko redsom daje upanje za povratno tekmo pred domačimi navijači, saj bo danes tekma odigrana na angleški zelenici. "V letošnji sezoni smo pokazali, da smo doma boljši kot v gosteh. Doma smo premagali Real in Atletico Madrid. Potrudili se bomo, da bodo šle tokrat priložnosti v našo korist in ne v korist Galatasaraya, kakor na prvi tekmi", je pred tekmo dejal Slot.

Redsi bodo torej danes lovili minimalni zaostanek iz prve tekme, a klubu iz Anglije so v preteklosti uspeli že večji preobrati. Med bolj znanimi je bil preobrat proti Barceloni leta 2019, ko so uspeli nadoknaditi zaostanek treh golov s prve tekme. Del tistega moštva je bil tudi trenutni član zasedbe Nizozemca Andy Robertson, ki verjame, da je tudi trenutno moštvo sposobno obrniti zaostanek s prve tekme.