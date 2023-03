Da lahko Betis preseneti Manchester United, meni tudi nekdanji reprezentančni branilec Branko Ilić, ki je za klub is Seville zbral 43 nastopov. Ljubljančan poudarja, da visok položaj Andaluzijcev v španskem prvenstvu ni naključje. Kot opaža, moštvo raste in se pametno ter z izkušenimi igralci krepi že več kot tri leta. Dodaja, da so močan adut zeleno-belih tudi njihovi navijači.