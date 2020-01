Soočenje zdesetkanih: Dallas proti Brooklynu

Tekma v Los Angelesu je pošteno razredčila vrste Mavericksov, že med igro je z igrišča odšel Tim Hardaway Jr , za Kristapsa Porzingisa smo tik pred srečanjem z Oklahoma Cityjem, da ima poškodbo levega kolena. "Bolelo me je v določenih delih kolena in nisem se počutil dobro. Pojasnil sem, kaj občutim in poskusil z ogrevanje, a ni šlo," je krilni center pojasnil svoj odhod med poškodovane. Oba bosta izpustila tudi prihod Brooklynčanov, Dončić pa je trdi padec pri Lakersih občutil z bolečinami v zapestju in hrbtu, a vseeno prihaja na igrišče.

"Imamo dolgo klop in fante, ki so sposobni zapolniti vrzeli. Ne bomo moštvo izgovorov, tega se ne gremo, samo bolje moramo odigrati na obeh straneh igrišča," je bil odločen Carlisle. Manjka tudi Ryan Broekhoff, ki je globoko iz ozadja na nekaj zadnjih tekma učinkovito odigral nekaj minut. Tudi on je žrtev losangeleške tekme, prav ob njenem koncu si poškodoval mečnico. Večji del bremena bo tako znova na slovenskem zvezdniku, za zmago bo moral dober večer imeti tudi ostrostrelec z razdalje Seth Curry, še posebej, ker jim manjka Hardaway.

Netsi skušajo preprečiti novo serijo treh porazov, pote, ki jo je začel boleč poraz proti ne ravno odličnim mestnim tekmecem Knicksom. Brooklynčani so brez dveh ključnih igralcev, Kevin Durant zdravi poškodbo iz zadnjega finala in bo izpustil celotno sezono, Kyrie Irving že od srede novembra pestuje desno rame, brez njega so nanizali 12 zmag in 9 porazov. Zadnjega v Minnesoti, ko so tako kot Mavericksi v zadnjih minutah zapravili vodstvo.

Glasovalna Lukamanija