DZ sprejel evropsko konvencijo o varnosti na športnih prireditvah

Omenjena konvencija nadomešča dosedanjo o nasilju in nedostojnem obnašanju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti nogometnih tekmah, ki je bila sprejeta 1. novembra 1985. Določa načela in predvideva ukrepe, ki predstavljajo podlago za vzpostavljene dobre prakse za učinkovito zmanjšanje varnostnih tveganj na nogometnih in drugih športnih prireditvah.

Poleg sankcij je poudarjen predvsem preventivni vidik zagotavljanja varnosti. Evropske izkušnje kažejo, da lahko varnostni in drugi ukrepi vplivajo na obnašanje množice na splošno in posebej na verjetnost večjih incidentov nasilja in neprimernega obnašanja na stadionih in v dvoranah.

Njene določbe morajo uporabljati pri organizaciji vseh domačih in mednarodnih poklicnih nogometnih tekmah, vsaka država pogodbenica pa sama določi, ali bo določbe uporabljala tudi za nogometne tekme nižje ravni in druge športne prireditve, kjer prihaja do večjih tveganj.

Spodbuda tudi k sodelovanju in komunikaciji med navijaškimi skupinami, lokalno skupnostjo in organizatorji

"Konvencija posodablja način organizacije in izvajanj športnih prireditev, da nudijo varnejšo izkušnjo predvsem, ko govorimo o

gibanju na stadionih in okrog športnih objektov, pri tem se ne osredotoča zgolj na ozke vidike varnostnih tveganj in učinkovitih ukrepov za zmanjšanje teh tveganj, temveč spodbuja tudi potrebno sodelovanje in komunikacijo med navijaškimi skupinami, lokalno skupnostjo in drugimi javnimi in zasebnimi organizatorji športnih prireditev," je v razpravi pred sprejetjem navedel nekdanji nogometni reprezentant Gregor Židan(poslanska skupina SD).

Židan je pojasnil, da se s sprejetjem konvencije Slovenija zavezuje tudi, da bodo športni objekti bolj dostopni otrokom, starejšim, invalidom.

"Ob tem želim opozoriti na nekatere infrastrukturne pomanjkljivosti športnih objektov v Sloveniji, saj so le redki grajeni in vzdrževani po novejših standardih za zagotavljanje varnosti udeležencev športnih dogodkov. Zato je ključno, da okrepimo predvsem državne investicije v šport in športno infrastrukturo," je ocenil Židan, edini govornik ob tej točki dnevnega reda.