Goran Dragić: Vsako jutro me zbudi sporočilo 'Gogi, saj boš igral?'

Karte za tekmo proti Hrvaški, ki je napovedana kot zadnja Gorana Dragića v slovenskem reprezentančnem dresu, so pošle v zgolj treh urah. Razlog je jasen, slovenski ljubitelji košarka imajo radi priljubljenega 'Gogija'. "Slovenci imajo zelo radi šport in košarko. Zelo sem vesel, da je tekma razprodana, saj je zelo pomembna za nas. To je tekma za svetovno prvenstvo in jo moramo dobiti," je v svojem slogu razlog za zanimanje gledalcev videl vsepovsod drugje kot pred lastnim pragom.

Edo Murić je nedavno izjavil, da je Dragić velik domoljub, razlogov za to pa je po mnenju tokratnega gosta Uroša Slaka veliko: " Rojen sem v Sloveniji, moja mami je Slovenka, oče ima korenine v Bosni. Meni je Slovenija dala vse, tu sem odraščal, hodil v šolo, tu imam prijatelje. Če ne bi bilo Slovenije, tudi ne bi mogel iti v svet. Vedno sem rad igral za reprezentanco in se družil s prijatelji. To je nekaj, kar se nikoli ne bo spremenilo, vedno se bom rad vrnil domov."

Tuji mediji so po velikem uspehu slovenske reprezentance leta 2017, ko je osvojila evropsko prvenstvu v Istanbulu, samozavestno proglasili, da je "prvenstvo za Slovence osvojil Srb". " Jaz sem imel samo en cilj v glavi, to, da osvojimo zlato medaljo. Ne glede na to, kdo je bil nasprotnik. Če pogledamo nazaj, smo bili skupna država Jugoslavija in imamo neke skupne veze, ampak tudi, če bi igral proti bratu v finalu, bi hotel zmagati. Tu ni bilo dileme," je odločen nekdanji kapetan reprezentance.

Presenetljivi občutki po uspehu kariere

Po največjem uspehu v karieri bi mnogi pričakovali, da je bil vesel, a Dragića so občutki po Istanbulu presenetili. "Ni bila to težka depresija, ampak 12 let trdo delaš in se boriš zato, da osvojiš medaljo. To se je končno zgodilo leta 2017 in na koncu pade vsa ta teža z ramen in pričakoval sem, da bo drugače. Da bo drugačna energija in drugačno veselje. Potem sem se vprašal, kaj pa zdaj? Nisem imel več cilja za naprej in začeti sem moral znova z ničle. Nato sem govoril s športnim psihologom in si postavil nove cilje," je občutke po veliki noči v Turčiji opisal 'Dragon'.

Ti cilji so bili? "Moj cilj je bil, da poskušam priti na All Star tekmo, kar mi je tudi uspelo. Brez soigralcev to seveda ne bi bilo možno. Takrat sem igral za Miami Heat in imeli smo zelo dobro sezono, meni pa je na koncu uspelo," se srečnega konca spominja Dragić.