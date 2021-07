Enfusion 100: Spopad mladih talentov

Poleg ljubiteljev mešanih borilnih veščin ter boksa bodo na račun prišli tudi ljubitelji kikboksa. Na VOYO boste lahko spremljali borilne spektakle nizozemske organizacije Enfusion, v kateri so se že merili tudi Slovenci. V Alkmaarju bo danes potekal dogodek Enfusion 100, na katerem se bodo pomerili mladi perspektivni borci, ki si želijo le zmage in osvojitve naslova prvaka nizozemske organizacije. Večina borcev, ki se bodo na spektaklu pomerili, je domačinov, saj Nizozemska velja za 'raj' za kikboksarje, v katerem se je kalilo ogromno svetovnih prvakov različnih organizacij, kot so: Ramon Dekkers , Ernesto Hoost , Peter Aerts , Semmy Schilt , Rico Verhoeven , Alistair Overeem , Jorina Baars in še mnogi drugi.

Slovenija je sicer že imela prvaka organizacije Enfusion, to je 2. decembra 2012 postal Franci Grajš, ki mu je naslov svetovnega prvaka nizozemske organizacije uspelo osvojiti v domači hali Tivoli. V poltežki kategoriji (do 85 kg) je najprej ugnal nizozemskega veterana Wendella Rocheja, nato prvaka organizacije It's Showtime (ki se je kasneje preoblikovala v Glory), Armenca Sahaka Parparijana, ter v finalu z nokavtom v prvi rundi Američana Andrewa Tatea, ki je v dvoboj vstopil s kar 19 zaporednimi zmagami. Parparyan in Tate sta bila takrat na enotni svetovni lestvici na prvem in drugem mestu, zato je z zmagama proti njima decembra 2012 Grajš postal najboljši poltežkokategornik na svetu. Poleg tega je Grajš slovenski reprezentanci tajskega boksa priboril zmago na svetovnem pokalu 2012 ter več srebrnih in bronastih kolajn na evropskih in svetovnih prvenstvih v kruzerski kategoriji. Pred Grajšem je v Enfusionu nastopil tudi naš novinar Mirko Vorkapić, ki bo za vas na VOYO dogodke organizacije, v kateri se je včasih boril, spremljal v vlogi komentatorja.